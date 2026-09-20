MSB'den İngiltere'ye Eurofighter Typhoon çıkarması: Coningsby Hava Üssünde inceleme
Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uzman ekipler, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Türk savaş pilotlarının Eurofighter Typhoon uçuş eğitimleri ise sürüyor.
Türk Hava Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından uzman personel Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssündeki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu.
Stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu.
TERMİNOLOJİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitime başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Türk pilotlar, programın kritik aşamasına geçerek Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı.
EKİM 2025'TE KRİTİK ADIM: 20 YENİ EUROFIGHTER İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Eurofighter tedarikinde kritik adım 27 Ekim 2025'te atıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçakları, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki için Birleşik Krallık ile sözleşme imzalandı.
MSB'nin açıkladığı tedarik paketinde 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon, uçaklara ait görev ekipmanları ile muhtelif çeşit ve miktarda mühimmat bulunuyor.
PROJE BEDELİ 5,4 MİLYAR STERLİN
Milli Savunma Bakanlığı, 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, görev ekipmanları ve mühimmatları kapsayan projenin bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlini olduğunu açıklamıştı.
Türkiye, İngiltere'den gerçekleştirilecek tedarikin yanı sıra Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon teminine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
MSB, Katar ve Umman'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.
TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK SÖZLEŞMESİ
Eurofighter Typhoon'ların Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine giriş sürecinde teknik ve lojistik altyapıya ilişkin çalışmalar da sürüyor.
Eurofighter tedarikinde ikinci kritik imza 25 Mart 2026'da Londra'da atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, uçakların Türk Hava Kuvvetlerindeki idame ve işletmesini kapsayan teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.
Türk pilotların uçuş eğitimine başlamasıyla Eurofighter Typhoon tedarik programında personel hazırlığı açısından da kritik bir eşik aşılmış oldu.
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