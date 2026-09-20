MSB, Katar ve Umman'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Türkiye, İngiltere'den gerçekleştirilecek tedarikin yanı sıra Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon teminine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, görev ekipmanları ve mühimmatları kapsayan projenin bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlini olduğunu açıklamıştı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının teknik ve lojistik altyapısına ilişkin anlaşma imzalandı

TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK SÖZLEŞMESİ



Eurofighter Typhoon'ların Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine giriş sürecinde teknik ve lojistik altyapıya ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Eurofighter tedarikinde ikinci kritik imza 25 Mart 2026'da Londra'da atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, uçakların Türk Hava Kuvvetlerindeki idame ve işletmesini kapsayan teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

Türk pilotların uçuş eğitimine başlamasıyla Eurofighter Typhoon tedarik programında personel hazırlığı açısından da kritik bir eşik aşılmış oldu.