Filistin destekçisi rapçi Macklemore'u turneden attıran Ed Sheeran'dan Gazze açıklaması! “Soykırım” ifadesinden kaçındı
Filistin’e destek veren ABD’li rapçi Macklemore’u turneden çıkaran Ed Sheeran, kararına yönelik eleştiriler üzerine konserinin başında açıklama yaptı. “Zor kararlar almak zorunda kaldım, hatalar yapıyorum ve çok üzgünüm” diyen Sheeran, Gazze’de yaşananları “felaket” ve “insani trajedi” olarak nitelendirdi ancak “soykırım” ifadesini kullanmadı.
Filistin'e destek verdiği için ABD'li rapçi Macklemore'u turneden çıkaran Ed Sheeran, İsrail lobisinin müdahalesiyle şekillenen turnedeki ilk konserini verdi.
Konserin başında açıklamada bulunan Ed Sheeran, Filistin'e destek veren ABD'li rapçi Macklemore'un turnesinden çıkarılmasına yönelik eleştiriler üzerine konserinin başında açıklama yaptı. "Zor kararlar almak zorunda kaldım, hatalar yapıyorum ve çok üzgünüm" ifadesini kullandı.
Gazze'deki saldırıları "felaket" ve "insani trajedi" olarak nitelendiren sanatçının, yaşananları "soykırım" olarak tanımlayamaması dikkatlerden kaçmadı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" yerine "felaket" olarak nitelemekle yetinen sanatçı, yaşananları "katastrofik", "haklı çıkarılamaz" ve "insani bir trajedi" sözleriyle değerlendirdi.
Normal şartlarda konserlerini siyasi görüşlerden ziyade "birlik, neşe, kaçış ve sevgi" odaklı tutmaya özen gösterdiğini belirten Sheeran'ın açıklamaları kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.Ed Sheeran'dan tepki çeken Gazze açıklaması
"ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYEN MACKLEMORE'U TURNEDEN ÇIKARMIŞTI
Rapçi Macklemore New Jersey'deki konserde sahnede "Özgür Filistin" sloganı atmış, Ed Sheeran ise siyonist lobinin müdahalesinin ardından Macklemore'u turne kadrosundan çıkardıktan sonra kararın kendisine ait olmadığını, Macklemore'un turneden çıkarılmasına organizatörün karar verdiğini iddia etti. Fakat suçu üstünden atma çabası Sheeran'ı protestolardan kurtaramadı.
SHEERAN'A TEPKİ: SANATÇILAR TURNEDEN AYRILDI
Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alan dört sanatçı ve grup da çekilme kararı aldı. Ayrılanlar arasında Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanınan Finneas ile Sheeran'a sahnede eşlik eden müzisyenler de yer aldı.
Gelen tepkiler üzerine Ed Sheeran, konuyu geçiştirmeye çalıştı.
Instagram hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "Konserlerime gelenler siyasi bir forum beklemiyor." şeklinde skandal bir açıklama yapmıştı.
TEPKİ ARTTI BİLET FİYATLARI BİLE DÜŞTÜ
Ed Sheeran, Macklemore'u turneden çıkarması ve ardından yaptığı açıklamalarla kamuoyunda öfkeye yol açtı.
Sheeran'a yönelik sert eleştiriler ve boykot çağrıları gün geçtikçe büyürken ikinci el bilet piyasasında konserin en ucuz bilet fiyatı, pazartesi günü 123 dolarken cuma günü 67 dolara kadar gerilemesini sağladı.
KONSER ALANINDA PROTESTO ÇAĞRISI
Macklemore'un turneden çıkarılması kararına karşı çıkan gruplar, konserin düzenleneceği Lincoln Financial Field yakınlarında protesto çağrısı yaptı. Philadelphia polisi ise konser alanında polislerin görevlendirileceğini bildirdi.
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