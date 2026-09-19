Filistin'e destek verdiği için ABD'li rapçi Macklemore'u turneden çıkaran Ed Sheeran, İsrail lobisinin müdahalesiyle şekillenen turnedeki ilk konserini verdi.

Konserin başında açıklamada bulunan Ed Sheeran, Filistin'e destek veren ABD'li rapçi Macklemore'un turnesinden çıkarılmasına yönelik eleştiriler üzerine konserinin başında açıklama yaptı. "Zor kararlar almak zorunda kaldım, hatalar yapıyorum ve çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Gazze'deki saldırıları "felaket" ve "insani trajedi" olarak nitelendiren sanatçının, yaşananları "soykırım" olarak tanımlayamaması dikkatlerden kaçmadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" yerine "felaket" olarak nitelemekle yetinen sanatçı, yaşananları "katastrofik", "haklı çıkarılamaz" ve "insani bir trajedi" sözleriyle değerlendirdi.

Normal şartlarda konserlerini siyasi görüşlerden ziyade "birlik, neşe, kaçış ve sevgi" odaklı tutmaya özen gösterdiğini belirten Sheeran'ın açıklamaları kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Ed Sheeran'dan tepki çeken Gazze açıklaması