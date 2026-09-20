Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek. ABD'deki programları kapsamında ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, ardından New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan, programda "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. New York'taki temasları kapsamında "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları"na da katılacak.

Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York’taki programlarda iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların dijital güvenliği başlıklarını gündemine alıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ Emine Erdoğan'ın New York programında iklim ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları öne çıkacak. İlk olarak ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan, törende "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın programında ayrıca "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları" da yer alacak. ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL SİSTEMLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca BM Genel Merkezi'nde "Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek" başlıklı toplantı düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın himayelerinde, BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yan etkinliği niteliğindeki programa da katılacak olan Emine Erdoğan, burada konuşma yapacak. Erdoğan, konuşmasında "çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini" paylaşacak. "100 YILLIK DOSTLUK" ETKİNLİĞİNE KATILACAK Emine Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Etkinliği"ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'ndan dünyaya sesleneceği konuşmasını da takip edecek. Emine Erdoğan'ın New York'taki temasları kapsamında BM Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek "Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog" programı da bulunuyor.