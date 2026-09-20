Emine Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda yoğun program: Gündeminde iklim, kalkınma ve çocuklar var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak.
Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek.
ABD'deki programları kapsamında ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, ardından New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan, programda "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. New York'taki temasları kapsamında "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları"na da katılacak.
İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ
Emine Erdoğan'ın New York programında iklim ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları öne çıkacak.
İlk olarak ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak.
Erdoğan, törende "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın programında ayrıca "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları" da yer alacak.
ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL SİSTEMLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca BM Genel Merkezi'nde "Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek" başlıklı toplantı düzenlenecek.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde, BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yan etkinliği niteliğindeki programa da katılacak olan Emine Erdoğan, burada konuşma yapacak.
Erdoğan, konuşmasında "çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini" paylaşacak.
"100 YILLIK DOSTLUK" ETKİNLİĞİNE KATILACAK
Emine Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Etkinliği"ne katılacak.
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'ndan dünyaya sesleneceği konuşmasını da takip edecek.
Emine Erdoğan'ın New York'taki temasları kapsamında BM Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek "Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog" programı da bulunuyor.
LİDER EŞLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, Trump çiftinin devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna vereceği davette de yer alacak.
TÜRKEVİ'NDE İKİLİ GÖRÜŞMELER
Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle Türkevi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Bu kapsamda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula de Silva, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüşecek.
ABD'DE TÜRK-AMERİKAN TOPLUMUYLA BULUŞACAK
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenecek etkinlikte de yer alacak.