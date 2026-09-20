Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yönelik açıklamalarda bulundu. İki kulüp de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kırmızı kart gördükten sonra hakem kararlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin maç devam ederken yayınlanmasına tepki gösterdi.



FENERBAHÇE'DEN EŞİT YAYINCILIK VURGUSU Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşun Buruk'un açıklamalarını kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasına dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, geçmiş yıllarda yaşanan tartışmalı kırmızı kart, penaltı ve VAR kararlarının aynı hassasiyetle gündeme getirilmediğini belirterek eşit yayıncılık standardı talep etti.