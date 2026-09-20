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Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Okan Buruk’un açıklamalarının maç sırasında yayıncı kuruluş tarafından aktarılmasına tepki gösterdi. Beşiktaş, beIN SPORTS hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklarken Fenerbahçe ise yayıncı kuruluşla ilişkilerini askıya alma seçeneğini değerlendireceğini duyurdu.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İki kulüp de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kırmızı kart gördükten sonra hakem kararlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin maç devam ederken yayınlanmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu-2
FENERBAHÇE'DEN EŞİT YAYINCILIK VURGUSU

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşun Buruk'un açıklamalarını kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasına dikkat çekti.

Sarı-lacivertli kulüp, geçmiş yıllarda yaşanan tartışmalı kırmızı kart, penaltı ve VAR kararlarının aynı hassasiyetle gündeme getirilmediğini belirterek eşit yayıncılık standardı talep etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu-3
Fenerbahçe açıklamasında, "Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır" ifadelerine yer verdi. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca beIN SPORTS yönetiminden konuya ilişkin açıklama ve düzeltme beklediğini bildirdi.

Açıklamanın devamında ise yayıncı kuruluşla ilişkilerin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu-4
BEŞİKTAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Beşiktaş da karşılaşmada yaşanan yayın uygulamasına ilişkin sert ifadeler kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, kırmızı kartla oyun dışı kalan bir teknik direktörün açıklamalarının maç sırasında canlı yayında aktarılmasının yayıncılık tarafsızlığı açısından sorun oluşturduğunu savundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Okan Buruk tepkisi! Suç duyurusunda bulunuldu-5
Beşiktaş ayrıca yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kulüp, bu başvuruyla birlikte yayıncılık ilkeleri ve sportif rekabetin dürüstlüğüne ilişkin hukuki bir süreç başlattığını bildirdi.

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