Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, henüz 4. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mason Greenwood meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

FARK KISA SÜREDE AÇILDI

Fenerbahçe, 7. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Vedat Muriç fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Kosovalı santrfor 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve sarı-lacivertlileri 3-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip 38. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle farkı 4'e yükseltti. İlk yarının son bölümünde Mason Greenwood'un pasını değerlendiren İrfan Can Kahveci, 45. dakikada topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe soyunma odasına 5-0 üstün gitti.

VEDAT MURİÇ'TEN 4 GOL

Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başladı. Archie Brown'ın pasında Vedat Muriç 47. dakikada skoru 6-0'a taşıdı. Muriç, 55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin asistinde bir kez daha fileleri havalandırarak karşılaşmadaki dördüncü golünü kaydetti ve farkı 7'ye çıkardı.

SON SÖZ GREENWOOD'DAN

Karşılaşmanın 80. dakikasında Mason Greenwood yeniden sahneye çıktı. İngiliz futbolcu kendisinin ikinci, takımının sekizinci golünü kaydederek skoru 8-0 yaptı.

Fenerbahçe, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.