Silindir Kanarya! Fenerbahçe lig tarihinin en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç 4 golle yıldızlaşırken Mason Greenwood 2, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci de birer gol kaydetti. Kanarya lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. İşte yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, henüz 4. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mason Greenwood meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
FARK KISA SÜREDE AÇILDI
Fenerbahçe, 7. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Vedat Muriç fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Kosovalı santrfor 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve sarı-lacivertlileri 3-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip 38. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle farkı 4'e yükseltti. İlk yarının son bölümünde Mason Greenwood'un pasını değerlendiren İrfan Can Kahveci, 45. dakikada topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe soyunma odasına 5-0 üstün gitti.
VEDAT MURİÇ'TEN 4 GOL
Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başladı. Archie Brown'ın pasında Vedat Muriç 47. dakikada skoru 6-0'a taşıdı. Muriç, 55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin asistinde bir kez daha fileleri havalandırarak karşılaşmadaki dördüncü golünü kaydetti ve farkı 7'ye çıkardı.
SON SÖZ GREENWOOD'DAN
Karşılaşmanın 80. dakikasında Mason Greenwood yeniden sahneye çıktı. İngiliz futbolcu kendisinin ikinci, takımının sekizinci golünü kaydederek skoru 8-0 yaptı.
Fenerbahçe, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
5' GOL | Fenerbahçe 1-0 öne geçti
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen İngiliz yıldız, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
7' GOL | Fenerbahçe 2-0 öne geçti
Fenerbahçe kısa sürede farkı ikiye çıkardı. İrfan Can Kahveci, savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu gördü.
Kerem, soldan sağa taşıdığı topu kale önündeki Vedat Muriç'e aktardı. Kosovalı golcü yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14' Moldovan gole izin vermedi
Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Nelson Semedo topla birlikte içeri kat ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.
21' GOL | Fenerbahçe 3-0 öne geçti
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in golüyle farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan içeri sokulan Mason Greenwood şutunu çekti.
Kalecinin çeldiği topu iyi takip eden Vedat Muriç, tamamlayıcı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
38' GOL | Fenerbahçe 4-0 öne geçti
Fenerbahçe, Guendouzi'nin golüyle farkı dörde çıkardı. İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu Mason Greenwood'a aktardı.
Greenwood, Giordano'nun üzerine gittikten sonra topu yeniden İrfan Can'a bıraktı. Milli futbolcu pasını sol taraftaki Guendouzi'ye çıkardı. Fransız orta saha bekletmeden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
45' GOL | Fenerbahçe 5-0 öne geçti
Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde bir gol daha buldu. Nathan Ake orta alanda topu kazandı ve pasını Vedat Muriç'e aktardı.
Muriç soldaki Greenwood'u gördü. İngiliz futbolcu topu sağındaki İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 5-0 önde
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47' GOL | Fenerbahçe 6-0 öne geçti
Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başladı. Archie Brown'ın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Vedat Muriç, içeri doğru kat etti.
Topu soluna alan Muriç, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.
55' GOL | Fenerbahçe 7-0 öne geçti
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in golüyle farkı yediye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Muriç, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Vedat Muriç, karşılaşmadaki dördüncü golünü kaydetti.
63' Kerem'in golü iptal edildi
Fenerbahçe bir kez daha ağları sarstı. İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı.
Kerem topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı.
73' Fenerbahçe penaltı bekledi
Fenerbahçe ceza sahasında penaltı bekledi. Oğuz Aydın'ın pasında Romelu Lukaku ceza sahasında topla buluştu ve yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
80' GOL | Fenerbahçe 8-0 öne geçti
Fenerbahçe, Mason Greenwood'un golüyle farkı sekize çıkardı. Orta sahada kazanılan top sonrası İsmail Yüksek, pasını İrfan Can Kahveci'ye aktardı.
İrfan Can topu yeniden İsmail'e verdi. İsmail Yüksek sağdaki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz'un içeri çevirdiği topu kontrol eden Greenwood, Emre'nin üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maç sonucu | Fenerbahçe 8-0 kazandı
Karşılaşmada son düdük çaldı. Fenerbahçe, rakibini 8-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
İsmail Kartal, son lig karşılaşması Gaziantep FK maçına göre Eyüpspor karşısında ilk 11'de 3 oyuncuyu değiştirdi.
Sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroda yer almazken İsmail Yüksek ile Romelu Lukaku mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriç ilk 11'e dahil oldu.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene yedek kulübesinde yer aldı.
MARCO ASENSIO 28 GÜN SONRA KADRODA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden maç kadrosuna döndü.
İspanyol futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Asensio, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 28 günlük aranın ardından yeniden sahaya çıkacak.
MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEDİ
Hafta içindeki antrenmanda sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür, Eyüpspor karşısında kadroda yer alamadı.
Ognjen Mimovic ile kaleci Tarık Çetin ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna dahil olmadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe taraftarları Eyüpspor karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli futbolseverler, ısınma bölümünden itibaren takımlarına destek verdi ve oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı.
500 KADIN TARAFTAR MAÇTA AĞIRLANDI
Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü de kutlandı.
20 Eylül 2011'de Manisaspor karşılaşmasında tribünlerde yer alan 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarın ardından anlam kazanan gün kapsamında sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor maçında 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak ağırladı.
Kadın taraftarlar mücadeleyi Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarından takip etti.
FUTBOLCULARDAN ÇİÇEK JESTİ
Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma öncesindeki ısınmaya ellerinde çiçeklerle çıktı.
Oyuncular, çiçekleri tribünlerde bulunan kadın taraftarlara verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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