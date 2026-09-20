Dünya liderlerinin buluşacağı BM Genel Kurulu'nda Gazze ve küresel krizler de gündeme gelecek.

KÜRESEL KRİZLER MASADA OLACAK

Artan jeopolitik rekabet, devam eden savaşlar, ekonomik eşitsizlikler ve küresel krizler karşısında uluslararası kurumların etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve BM'nin küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesi konularının liderlerin konuşmalarında ve ikili temaslarında öne çıkması bekleniyor.

Liderlerin gündeminde ayrıca iklim değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kalkınma finansmanı, yapay zekâ ve teknolojik dönüşüm, küresel sağlık ve pandemi hazırlığı, nükleer silahsızlanma ve uluslararası güvenlik gibi başlıkların bulunması bekleniyor.

İKLİM, NÜKLEER SİLAHSIZLANMA VE SALGINLAR GÜNDEMDE

Genel Kurul kapsamında iklim eylemi ve adil dönüşüm, nükleer silahsızlanma, Kalkınma Hakkı Bildirgesi'nin 40. yılı, deniz seviyesinin yükselmesinin yol açtığı tehditler ile gelecekteki salgınlara karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi konularında üst düzey toplantılar düzenlenecek. BM'nin resmi takviminde de deniz seviyesinin yükselmesi, pandemi hazırlığı ve Kalkınma Hakkı Bildirgesi'nin 40. yılına ilişkin toplantılar yer alıyor.

Irkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlükle mücadele de düzenlenecek üst düzey toplantıların başlıkları arasında bulunuyor.

GAZZE'DEN UKRAYNA'YA ÇOK SAYIDA KRİZ ELE ALINACAK

Liderlerin hem BM Genel Kurulu kürsüsünden yapacakları konuşmalarda hem de ikili ve çok taraflı toplantılarda dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışma, kriz ve ihtilafları ele almaları bekleniyor.

Bu kapsamda Gazze'deki çatışmalar ve insani durumun birçok liderin gündeminde yer alması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durum da görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.

Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar çok sayıda bölgesel gelişmenin de Genel Kurul kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor.