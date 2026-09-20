Kartal'a liderlik izni yok! Beşiktaş büyük fırsat tepti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenildi. Diyarbakır temsilcisinin gollerini Gift Orban, Dia Saba ve Furkan Soyalp attı. Siyah-beyazlıların golleri Dusan Vlahovic Orkun Kökçü'den geldi ancak yeterli olmadı. Kartal, milli ara öncesi büyük bir kayıp yaşarken liderlik şansını tepti. Diyarbakır temsilcisi ise zirveye oturdu. İşte yaşananlar...
Karşılaşmaya etkili başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 13. dakikada Gift Orban'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Dia Saba'nın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
VLAHOVIC FARKI BİRE İNDİRDİ
Beşiktaş, ikinci yarının başında yaptığı değişikliklerin ardından golü buldu. Dusan Vlahovic, 55. dakikada ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi.
FURKAN SOYALP'TAN HIZLI CEVAP
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ın golüne yalnızca 4 dakika sonra karşılık verdi. Furkan Soyalp, 59. dakikada fileleri havalandırarak farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.
Orkun Kökçü, penaltıdan Diyarbakır'da perdeyi kapatan isim oldu ve skoru 3-2 olarak tayin etti.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9' Nübel gole izin vermedi
Amed Sportif Faaliyetler sağ kanattan etkili geldi. Krasniqi'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
13' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Beşiktaş
Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin ön alan baskısı sonrası topla buluşan Orban, sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
18' Lafont gole izin vermedi
Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Dusan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Lafont topu kontrol ederek gole izin vermedi.
22' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 2-0 Beşiktaş
Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ballet'in pasında topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
28' Lafont topu uzaklaştırdı
Beşiktaş sol kanattan Orkun Kökçü ile etkili geldi. Milli futbolcunun kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
37' Oyun kısa süre durdu
Sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.
İlk yarı sonucu | Amed Sportif Faaliyetler 2-0 Beşiktaş
Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
46' Italiano'dan üç değişiklik
İkinci yarı başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, devre arasında üç değişikliğe gitti.
Djalo, Ernest Poku ve Junior Olaitan oyundan çıkarken Emirhan Topçu, Vaclav Cerny ve Fabio Miretti mücadeleye dahil oldu. Amedspor'da ise sarı kartı bulunan Khalil'in yerine Amadou Cisse oyuna girdi.
50' Beşiktaş hızlı başladı
Geri dönüş arayan Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Orkun Kökçü topu taşıdıktan sonra ceza sahasına girmeden şutunu çekti.
Amedspor savunmasında David Bates'e çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi.
55' GOL | Amedspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle farkı bire indirdi. Sol koridorda Fabio Miretti'nin ceza sahasına gönderdiği nefis pas sonrası Orkun Kökçü topu kale ağzına çevirdi.
Amedspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Vlahovic, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
59' GOL | Amedspor 3-1 Beşiktaş
Amedspor, Furkan Soyalp'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Nübel'in pasında Salih Özcan topu kaptırdı.
Araya giren Furkan Soyalp, ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
71' Beşiktaş'ta bir değişiklik daha
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı oyundan çıkarken Milot Rashica mücadeleye dahil oldu.
73' Nübel dördüncü gole izin vermedi
Amedspor dördüncü gole çok yaklaştı. David Bates'in savunma arkasına gönderdiği derin pasta Gift Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Alexander Nübel yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.
84' Lafont gole izin vermedi
Beşiktaş son bölümde etkili geldi. Orkun Kökçü'nün pasında Hyeon-Gyu Oh ceza sahasında sırtı dönük şekilde topu kontrol etti.
Dönerek vuruşunu yapan Oh'un şutunda kaleci Lafont gole izin vermedi.
85' Amedspor 10 kişi kaldı
Amedspor'da Amadou Cisse ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip mücadeleye 10 kişi devam etti.
87' Lafont'tan kritik kurtarış
Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Milot Rashica, ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla yakın direğe sert vurdu.
Köşeye giden topu kaleci Lafont son anda kornere çeldi.
90+4' Beşiktaş penaltı kazandı
Beşiktaş penaltı kazandı. Dusan Vlahovic'in ceza sahasında yaptığı servis sonrası Orkun Kökçü vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top Amedspor'da Mehmet Yeşil'in eline çarptı.
VAR'ın inceleme tavsiyesi sonrası pozisyonu monitörden izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+8' GOL | Amedspor 3-2 Beşiktaş
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı bire indirdi. Topun başına geçen kaptan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maç sonucu | Amedspor 3-2 Beşiktaş
Karşılaşmada son düdük çaldı. Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
AMED'İN YEDEKLERİ
Diyarbakır ekibinde Cisse, Mehmet Yeşil, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mustafa Burak Bozan, Diagne, Ali Turap Bülbül ve Berk Kızıldemir yedek kulübesinde yer aldı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesinde taraftarlar Diyarbakır Stadı çevresinde toplandı.
Yeşil-kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destek verirken tribünlerde de maç öncesinde yoğunluk yaşandı.
DIA SABA'YA ÖDÜL
Karşılaşma öncesinde Dia Saba'ya, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında kaydettiği gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ağustos ayının en iyi golü ödülü verildi.
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ayrıca kale arkası tribününde koreografi gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş mücadeleye; Nübel, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Agbadou, Olaitan, Poku, Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Djalo ve Murillo 11'iyle çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN YEDEKLERİ
Siyah-beyazlılarda Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut ve Emirhan Topçu yedek kulübesinde görev bekledi.
SULAMA SİSTEMİ AÇIKLADI
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin 37. dakikasında saha sulama sistemi bir anda devreye girdi.
Sulama sisteminin açılmasıyla birlikte karşılaşmaya ara verildi. Sahaya su püskürmeye başlarken bazı futbolcular bu sırada serinlemeye çalıştı.
Yaklaşık 1 dakikalık bekleyişin ardından sistem kapatıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
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