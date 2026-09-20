Karşılaşmaya etkili başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 13. dakikada Gift Orban'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Dia Saba'nın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti. VLAHOVIC FARKI BİRE İNDİRDİ Beşiktaş, ikinci yarının başında yaptığı değişikliklerin ardından golü buldu. Dusan Vlahovic, 55. dakikada ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi. FURKAN SOYALP'TAN HIZLI CEVAP Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ın golüne yalnızca 4 dakika sonra karşılık verdi. Furkan Soyalp, 59. dakikada fileleri havalandırarak farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. Orkun Kökçü, penaltıdan Diyarbakır'da perdeyi kapatan isim oldu ve skoru 3-2 olarak tayin etti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı sahasında 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Amed Sportif Faaliyetler maçta 1-0 öne geçti MAÇTAN DAKİKALAR 9' Nübel gole izin vermedi Amed Sportif Faaliyetler sağ kanattan etkili geldi. Krasniqi'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı. 13' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Beşiktaş Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin ön alan baskısı sonrası topla buluşan Orban, sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 18' Lafont gole izin vermedi Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Dusan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Lafont topu kontrol ederek gole izin vermedi. 22' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 2-0 Beşiktaş Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ballet'in pasında topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 28' Lafont topu uzaklaştırdı Beşiktaş sol kanattan Orkun Kökçü ile etkili geldi. Milli futbolcunun kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı. 37' Oyun kısa süre durdu Sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu. İlk yarı sonucu | Amed Sportif Faaliyetler 2-0 Beşiktaş Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.