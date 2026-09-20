EŞİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça ise eşinin vefatının kendisi için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Ayça, duygularını şu sözlerle anlattı: "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti"

Gülsen Tuncer, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin geleneksel kortejine boynunda Filistin bayrağının yer aldığı bir atkıyla katıldı. FESTİVALE KEFİYEYLE KATILDI Gülsen Tuncer, iki yıl önce katıldığı Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Gazze'de yaşananlara ilişkin duyduğu büyük üzüntüyü dile getirmişti. Festivalin geleneksel kortejine boynunda Filistin bayrağının yer aldığı bir atkıyla katılan Tuncer, bunu özellikle tercih ettiğini söylemişti.

"BEN HER GÜN FİLİSTİN'İ DÜŞÜNÜYORUM" Kortej sırasında kameralara konuşan Tuncer, şu ifadeleri kullanmıştı: "Orada (Orta Doğu) insanlar ölüyor, hayatlar değişiyor, kadim şehirler batıyor, yaşam çöküyor. Bu çok çirkin ve haris bir dünya politikası yüzünden oluyor. Ne olursa olsun bizim yaşamın her alanında bunu hatırlatmamız lazım. Burada festivale geliyoruz ama hepimizin, duyarlılığı olan, yaşama dair kendini sorumlu hisseden herkesin yüreğinin sızladığına inanıyorum. Ben her gün Filistin'i düşünüyorum. Lübnan'ı, Ürdün'ü, İran'ı, Irak'ı düşünüyorum. Ülkemizi düşünüyorum. Bu nedenle festivale gelirken bavuluma koyduğum ilk eşya kefiyeydi. İlk onu koydum unutmayayım diye."