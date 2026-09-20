Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Genç Sambacı için girişimler başladı
Ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Santos'un 21 yaşındaki orta sahası Gabriel Bontempo'yu gündemine aldı. Brezilya ekibinin genç oyuncu için 12 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa'da daha iddialı bir kadro oluşturmak için ara transfer dönemi öncesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların bu kapsamda Santos forması giyen Gabriel Bontempo ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Beşiktaş yönetiminin Brezilyalı futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı ve transferin mali boyutunu değerlendirmeye başladığı aktarıldı.
SANTOS'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO
Santos'ta sergilediği performansla öne çıkan 21 yaşındaki orta saha için Brezilya ekibinin 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Bontempo'nun Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından oyuncunun piyasa değerinin yükseldiğini düşünen Santos yönetiminin, belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Beşiktaş cephesinin ise oyuncunun transfer şartlarını değerlendirdiği ve mali koşulların uygun olması halinde Santos ile pazarlık masasına oturmayı planladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların transferde önceliğinin, Santos'un bonservis talebini aşağı çekebilecek bir anlaşma zemini oluşturmak olduğu aktarıldı.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
16 Ocak 2005 doğumlu Gabriel Bontempo, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Brezilyalı futbolcunun Santos ile olan sözleşmesi Aralık 2030'da sona erecek.
Uzun süreli sözleşmesi, Brezilya kulübünün yüksek bonservis talebinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.