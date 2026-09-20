Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa'da daha iddialı bir kadro oluşturmak için ara transfer dönemi öncesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların bu kapsamda Santos forması giyen Gabriel Bontempo ile ilgilendiği ileri sürüldü.



Beşiktaş yönetiminin Brezilyalı futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı ve transferin mali boyutunu değerlendirmeye başladığı aktarıldı.