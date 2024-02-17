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25 milyon Euro masada: Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifler belli oldu!

Başkan Ali Koç’un Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamasının ardından gözler yıldız futbolcuya çevrildi. Ferdi için Napoli ve Borussia Dortmund’dan teklif geldiği ve gelen tekliflerin 25 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
25 milyon Euro masada: Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifler belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ima etmesinin ardından genç yıldız için Sarı- Lacivertli yönetime gelen teklifler ortaya çıktı.

İtalyan kulübü Napoli ile Alman devi Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro civarında bir teklifin masada olduğu bildirildi. Ancak Başkan Ali Koç ve Fener yönetimi 25 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünen Sarı-Lacivertli kurmaylar yaz aylarında gerçekleştirilecek EURO 2024 sonrasında Ferdi için tekliflerin daha da artacağına inanıyor.

Fenerbahçe'nin Ferdi için beklentisinin en az 35 milyon Euro olduğu gibi bonuslarla bu rakamın artmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Hem Napoli hem de Dortmurnd'un Ferdi'nin uzun süredir peşinde olduğu bu bakımdan bu iki kulübün fiyatı artırmasının yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.

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