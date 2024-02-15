Bir gecede 3 altın madalya kazandık

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kilo finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenen Selçuk Can altın madalya kazandı. Bir başka milli güreşçimiz Alperen Berber de grekoromen stil 82 kiloda Rus rakibi İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

HALTER'DEN DEVAM

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda da 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı. Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu. Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.