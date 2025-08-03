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Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce İsrailli yerleşimci ile birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Polis gözetiminde Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimciler Ben Gvir ile birlikte "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

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Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin

İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'ya baskın, AAMescid-i Aksa'ya baskın, AA

BEN GVİR YERLEŞİMCİLERLE BİRLİKTE BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını bir grup yerleşimci İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa'ya baskın, AAMescid-i Aksa'ya baskın, AA

MESCİD-İ AKSA'DA YASA DIŞI AYİN

Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.

Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.

Sabah saatlerinde ise yüzlerce İsrailli yerleşimci polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın, AAMescid-i Aksa'ya baskın, AA

NETANYAHU'DAN ONAY ALDI

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'ya baskın, AAMescid-i Aksa'ya baskın, AA

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UYARI GELMİŞTİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı dün İsrailli fanatik örgütlerin bugün Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yaptığına işaret ederek uyarıda bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'ya baskın, AAMescid-i Aksa'ya baskın, AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin çağrılarının, İsrail'in işgal uygulamalarıyla birlikte, "Tapınağın sözde yıkılışı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik organize bir baskının hazırlığı" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu girişimlerin Mescid-i Aksa'yı hedef alan "resmi İsrail politikalarının bir parçası" olduğu kaydedildi.

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