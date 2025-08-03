Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin

İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.
BEN GVİR YERLEŞİMCİLERLE BİRLİKTE BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını bir grup yerleşimci İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.
MESCİD-İ AKSA'DA YASA DIŞI AYİN
Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.
Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.
Sabah saatlerinde ise yüzlerce İsrailli yerleşimci polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.
Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.