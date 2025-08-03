Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi

Tatil fotoğraflarında bembeyaz kumlu bir plaj, pırıl pırıl denizler ve gökdelen oteller görünüyor. Ama bir şey eksik: İnsanlar.

Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır

RUS TURİSTLER ANLATTI

Sıra sıra şezlongların üzerlerinde kimse oturmuyor. Yemek yiyenlerin olmadığı, ışıl ışıl bir ziyafet salonu var. Çünkü Wonsan-Kalma tatil beldesi şu an sadece Ruslara açık.

Başkalarının yokluğundan rahatsız olmayan Anastasiya, "Otel gerçekten yepyeniydi. Her şey çok güzel yapılmış, güzel bir iç mekan... çok gelişmiş bir altyapı" diye coşkuyla anlatıyor.