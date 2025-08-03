Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi

Kim Jong Un, Reuters
TEK EKSİK İNSANLAR
Tatil fotoğraflarında bembeyaz kumlu bir plaj, pırıl pırıl denizler ve gökdelen oteller görünüyor. Ama bir şey eksik: İnsanlar.
Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır
RUS TURİSTLER ANLATTI
Sıra sıra şezlongların üzerlerinde kimse oturmuyor. Yemek yiyenlerin olmadığı, ışıl ışıl bir ziyafet salonu var. Çünkü Wonsan-Kalma tatil beldesi şu an sadece Ruslara açık.
Başkalarının yokluğundan rahatsız olmayan Anastasiya, "Otel gerçekten yepyeniydi. Her şey çok güzel yapılmış, güzel bir iç mekan... çok gelişmiş bir altyapı" diye coşkuyla anlatıyor.
Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır
Anastasiya, Kuzey Kore deneyimini ayrıca şu ifadelerle anlatıyor:
İnsanların orada nasıl yaşadığını görmek ilgimizi çekti. Kuzey Kore'de ne yapıp ne yapamayacağınız, nasıl davranacağınız konusunda çok fazla önyargı vardı. Ama aslında kendimizi tamamen özgür hissediyorduk.
Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır
Yönetmen Irina Kobeleva ise tatil beldesini şöyle anlatıyor:
Kuzey Kore, dünyadaki hiçbir yere benzemeyen, muhteşem bir ülke. Sokaklarında hiçbir reklam görmeyeceğiniz bir ülke. Üstelik çok temiz, asfalt bile yıkanmış.