Son Dakika
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi

Kuzey Kore ilk kez uluslararası alana açıldı. Ülkenin lideri Kim Jong Un’un açılışını yaptığı tatil kötüne giden ilk grup turist deneyimlerini anlattı. Plajı, lüks restoranlarıyla konuşulan tatil köyünde tek bir eksik var: İnsanlar. İşte sadece Rus turistlerin girebildiği Wonsan-Kalma tatil köyü…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi

Dünyanın en gizli devleti Kuzey Kore'de lider Kim Jong Un'un geçtiğimiz ay katıldığı bir törenle açtığı tatil köyüne gidenler ilk deneyimlerini anlattı.

Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştırAnastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır

İLK KEZ RUS TURİSTLER GİREBİLDİ

Rus turist Anastasiya Samsonova Kuzey Kore'deki bir haftalık tatilinin ardından "Orada korkunç bir şey görmedik, orada hiçbir tehlike yok. Açıkçası çok beğendik." dedi.

Kim Jong Un, ReutersKim Jong Un, Reuters

KİM JONG UN AÇILIŞINI YAPTI

Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından büyük bir coşkuyla açılan yeni bir sahil beldesine gelen ilk yabancı ziyaretçiler olan 15 Rus turistten oluşan grubun bir parçasıydı.

Kim Jong Un, ReutersKim Jong Un, Reuters

TEK EKSİK İNSANLAR

Tatil fotoğraflarında bembeyaz kumlu bir plaj, pırıl pırıl denizler ve gökdelen oteller görünüyor. Ama bir şey eksik: İnsanlar.

Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştırAnastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır

RUS TURİSTLER ANLATTI

Sıra sıra şezlongların üzerlerinde kimse oturmuyor. Yemek yiyenlerin olmadığı, ışıl ışıl bir ziyafet salonu var. Çünkü Wonsan-Kalma tatil beldesi şu an sadece Ruslara açık.

Başkalarının yokluğundan rahatsız olmayan Anastasiya, "Otel gerçekten yepyeniydi. Her şey çok güzel yapılmış, güzel bir iç mekan... çok gelişmiş bir altyapı" diye coşkuyla anlatıyor.

Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştırAnastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır

Anastasiya, Kuzey Kore deneyimini ayrıca şu ifadelerle anlatıyor:

İnsanların orada nasıl yaşadığını görmek ilgimizi çekti. Kuzey Kore'de ne yapıp ne yapamayacağınız, nasıl davranacağınız konusunda çok fazla önyargı vardı. Ama aslında kendimizi tamamen özgür hissediyorduk.

Anastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştırAnastasiya Samsonova, Fotoğraf Sky News'ten alınmıştır

Yönetmen Irina Kobeleva ise tatil beldesini şöyle anlatıyor:

Kuzey Kore, dünyadaki hiçbir yere benzemeyen, muhteşem bir ülke. Sokaklarında hiçbir reklam görmeyeceğiniz bir ülke. Üstelik çok temiz, asfalt bile yıkanmış.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...
Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi
Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”
Meteoroloji'den 30 ile yağmur alarmı! Sağanakla gelen serinlik kısa sürecek: Ağustosta boğucu hava dalgası geliyor, tarih verildi
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin
Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar
ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aslan dünyaya kafa tutacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı