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ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için ABD-İsrail destekli ve yardım sıralarında Filistinlilerin öldürüldüğü tartışmalı gıda dağıtım sistemi Gazze İnsani Yardım Vakfı'na "30 milyon dolarlık fonu onayladıklarını” söyledi ve "Birkaç hafta önce 60 milyon dolar verdik. Kimse bundan bahsetmedi.” dedi. ABD basını ise Trump’ın sadece 3 milyon doları vakfa yatırdığını iddia ediyor.

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ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD basını arasında kriz devam ediyor. Trump, ABD'nin son günlerde Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar katkıda bulunduğunu iddia etmişti. ABD gazetesi The Washington Post ise söz konusu yardımın 3 milyon dolar değerinde olduğunu öne sürdü.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'DE GAZZE'YE YARDIM KRİZİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ABD-İsrail destekli ve yardım sıralarında Filistinlilerin öldürüldüğü tartışmalı gıda dağıtım sistemi Gazze İnsani Yardım Vakfı'na "30 milyon dolarlık fonu onayladık" dedi ve "ilk miktarın bu hafta itibarıyla dağıtıldığını" ekledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar uyarınca isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan sözcü, Trump'ın geçen hafta sonu İskoçya'ya yaptığı ziyarette ilk kez yaptığı açıklamalara yanıt vermeyi reddetti.

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Trump'ın iddiaları, GHF'nin Gazze'deki mevcut operasyonlarını önemli miktarda para akışı olmadan genişletmenin zor olduğunu belirtmesinin ardından geldi. Güney Gazze'deki dört dağıtım noktasına eklemeler yapılması planlansa da bir GHF sözcüsü, ek fon ve İsrail'in onayı olmadan bölgenin daha kuzeyinde daha fazla dağıtım noktası açmadan ilerleyemeyeceklerini söyledi.

Gazze'de açlıktan ölümler artarken Trump, bölgeye daha fazla yardım sağlamanın gerekliliğini vurguladı fakat yönetim Gazze'de hareketleri İsrail tarafından kısıtlanan BM veya diğer uluslararası yardım kuruluşları yerine GHF'nin kendi seçtiği araç olduğunu belirtti.

TRUMP "60 MİLYON DOLAR VERDİK" DEDİ

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç hafta önce 60 milyon dolar verdik. Kimse bundan bahsetmedi. ... Kimse teşekkür etmedi. Sadece insanların karnını doyurmak istedim" şeklinde konuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee (solda) ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff (ortada), Cuma günü Gazze Şeridi'nin güneyinde Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen bir gıda dağıtım merkezini ziyaret ediyor. (AP)ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee (solda) ve Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff (ortada), Cuma günü Gazze Şeridi'nin güneyinde Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen bir gıda dağıtım merkezini ziyaret ediyor. (AP)

WITKOFF'TAN GAZZE'YE ZİYARET

Trump'ın Orta Doğu özel elçisi Steve Witkoff cuma günü ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze'deki bir GHF dağıtım merkezini ziyaret ettiğini bildirdi. Witkoff, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Gazze'de beş saat boyunca "sahadaki gerçekleri tespit ettiklerini, koşulları değerlendirdiklerini ve GHF ve diğer kurumlarla görüştüklerini" belirtti. Witkoff, perşembe günü İsrailli yetkililerle görüştüğünü söyledi. BM ise Witkoff'un Gazze veya İsrail'deki herhangi bir yetkiliyle görüşmesi için herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Witkoff ve Huckabee'nin ABD Büyükelçiliği'nde çekilmiş bir fotoğrafında, bir dağıtım merkezinde kurşun geçirmez yeleklerle görülüyorlar. Gezi boyunca, Gazzelilerin yiyecek aldığı bölgeye girmeyen İsrail askerlerinin oluşturduğu koruyucu bir dış balonun içinde, Dışişleri Bakanlığı güvenlik görevlileri ve ABD güvenlik görevlileri eşlik ediyordu.

Cuma öğleden sonra Witkoff'un Gazze ziyareti hakkında sorulan bir soruya Trump, gazetecilere, "Birçok insanla harika bir toplantı yaptı ve ana toplantı yiyecekle ilgiliydi. Ayrıca, size daha sonra anlatacağım başka konuşmalar da yaptı, ancak halkın beslenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı ve biz de bunu istiyoruz." dedi.

Çarşamba günü Trump, yönetiminin Gazze'ye "gıda için yüklü miktarda para" gönderdiğini söylerken "Bu paranın doğru şekilde harcanacağından emin olmak istiyoruz." dedi.

30 MİLYON DOLAR HAZİRANDA ONAYLANMIŞTI

Beyaz Saray, 30 milyon dolarlık fonu ilk olarak haziran ayı sonlarında onaylamıştı. Reuters, cuma günü Witkoff'un iki yardımcısı Aryeh Lightstone ve Charles Leith'in, bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerine GHF operasyonu hakkında bilgi verdiğini ve İsrail'in ABD'den 30 milyon dolarlık bir katkı sağlamayı kabul ettiğini bildirdi. Öte yandan The Washington Post ise ABD'den Gazze'ye giden yardımın sadece 3 milyon dolar değerinde olduğunu belirtiyor.

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