ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD basını arasında kriz devam ediyor. Trump, ABD'nin son günlerde Gazze 'ye gıda için 60 milyon dolar katkıda bulunduğunu iddia etmişti. ABD gazetesi The Washington Post ise söz konusu yardımın 3 milyon dolar değerinde olduğunu öne sürdü.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'DE GAZZE'YE YARDIM KRİZİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ABD-İsrail destekli ve yardım sıralarında Filistinlilerin öldürüldüğü tartışmalı gıda dağıtım sistemi Gazze İnsani Yardım Vakfı'na "30 milyon dolarlık fonu onayladık" dedi ve "ilk miktarın bu hafta itibarıyla dağıtıldığını" ekledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar uyarınca isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan sözcü, Trump'ın geçen hafta sonu İskoçya'ya yaptığı ziyarette ilk kez yaptığı açıklamalara yanıt vermeyi reddetti.

Trump'ın iddiaları, GHF'nin Gazze'deki mevcut operasyonlarını önemli miktarda para akışı olmadan genişletmenin zor olduğunu belirtmesinin ardından geldi. Güney Gazze'deki dört dağıtım noktasına eklemeler yapılması planlansa da bir GHF sözcüsü, ek fon ve İsrail'in onayı olmadan bölgenin daha kuzeyinde daha fazla dağıtım noktası açmadan ilerleyemeyeceklerini söyledi.

Gazze'de açlıktan ölümler artarken Trump, bölgeye daha fazla yardım sağlamanın gerekliliğini vurguladı fakat yönetim Gazze'de hareketleri İsrail tarafından kısıtlanan BM veya diğer uluslararası yardım kuruluşları yerine GHF'nin kendi seçtiği araç olduğunu belirtti.

TRUMP "60 MİLYON DOLAR VERDİK" DEDİ

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç hafta önce 60 milyon dolar verdik. Kimse bundan bahsetmedi. ... Kimse teşekkür etmedi. Sadece insanların karnını doyurmak istedim" şeklinde konuştu.