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Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A kulübü Cagliari Calcio'ya transfer oldu. Konuya ilişkin Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. İtalyan basını da transferin mali detaylarını yazdı.

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Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sonunda a takıma yükselen Semih Kılıçsoy, 87 maçta forma giydi ve 16 gol atarken, 9 asist yaptı.

12 MİLYON EURO+2 MİLYON EURO BONUS VE %20 PAY

İtalya basını bu transferin mali detaylarını yazdı.

Football Italia'nın haberine göre Cagliari, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek.



Transferde satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlenirken, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri sözleşmede yer aldı.

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