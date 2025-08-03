Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sonunda a takıma yükselen Semih Kılıçsoy, 87 maçta forma giydi ve 16 gol atarken, 9 asist yaptı.