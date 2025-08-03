Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar
ABD ile Rusya arasında gerilim tavan yaptı. Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev - Amerikalı Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki karşılıklı tehditlerin ardından Trump nükleer denizaltıları Rusya kıyılarına gönderdiğini duyurdu. Peki ABD’nin nükleer denizaltı gücü ne kadar? Kaç tane nükleer denizaltısı var? Rusya’ya hangi denizaltıları gönderdi? İşte Amerikan filosundaki denizaltılar…
ABD ile Rusya arasında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya kıyılarına iki nükleer denizaltı gönderdiğini doğruladı.
ABD denizaltısı, Takvim Fotoğraf Arşivi
ABD RUSYA KIYILARINA NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERDİ
Trump, Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in açıklamalarına yanıt olarak, cuma günü ABD Donanması'na ait iki nükleer denizaltının "uygun bölgelere" gönderilmesini emrettiğini söyledi.
Trump, EPA
MEDVEDEV'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA KRİZ
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Medvedev'in açıklamasının "aptalca ve kışkırtıcı" olduğunu belirtirken bunun ardından iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettiğini yazdı.
Medvedev, AFP
"RUSYA İSRAİL VEYA İRAN DEĞİL"
Medvedev Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile sosyal medya üzerinden tartışmaya girmişti. Medvedev Trump'ın "Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi için Rusya'ya 10 günlük süre tanıyorum." Mesajına karşılık "Rusya İsrail veya İran değil. Bizimle ültimatom diliyle konuşarak Ukrayna Savaşı sona ermeyeceği gibi ABD ile Rusya arasında büyük bir savaşı tetikliyorsunuz." İfadelerini kullanmıştı. Graham ise "Başkan Trump artık şaka yapmıyor. Rusya böyle davranmaya devam ederse ABD'nin başında artık Joe Biden'ın bulunmadığını çok iyi anlayacak." İfadelerini kullanmıştı.
ÖLÜ EL TEHDİDİ
Tartışma bununla da kalmadı. Medvedev "ABD gibi büyük bir devletin lideri Rusya'nın sergilediği tavra alınıyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Bu yoldan ilerlemeye de devam edeceğiz" dedi. Trump'ın meşhur 'Ölü El'in ne kadar tehlikeli olduğunu da hatırlaması gerektiğini belirten Medvedev Sovyetler Birliği döneminde ortaya atılan Moskova'da komuta kademe öldürülse bile Rusya'nın tüm nükleer silahlarının düşmana yollayabilecek otomatik bir sistemin bulunduğu iddialarına gönderme yaptı.
ABD denizaltısı, Takvim Fotoğraf Arşivi
HANGİ DENİZALTILAR GÖNDERİLDİ?
ABD Başkanı, hangi tip denizaltıların taşındığını veya nereye taşındığını belirtmedi. ABD Donanması'nın üç tür denizaltısı var ve hepsi nükleer enerjiyle çalışıyor ancak bunlardan sadece biri nükleer silah taşıyor.
İŞTE ABD'NİN DENİZALTI GÜCÜ
CNN'in verilerine göre ABD Donanması'nda 14 adet Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı (SSBN) bulunuyor ve bunlara genellikle "boomer" adı veriliyor.
SSBN
Deniz Kuvvetleri'nin SSBN'ler hakkında hazırladığı bilgi notunda, "SSBN'ler özellikle gizlilik ve nükleer savaş başlıklarının hassas bir şekilde taşınması için tasarlanmıştır" deniliyor.
Her biri, birden fazla nükleer savaş başlığına sahip 20 adet Trident balistik füzesi taşıyabiliyor. Trident füzelerinin menzili 7.400 kilometreye (4.600 mil) kadar çıkabiliyor. Yani Rusya'yı vurmak için ona yaklaşmaları gerekmiyor; hatta bunu Atlantik, Pasifik, Hint veya Arktik okyanuslarından yapabiliyorlar.
SSBN'ler, düşmanın ilk saldırısına dayanabilmeleri beklendiğinden güçlü nükleer caydırıcılar. Hareketleri, Donanmanın en sıkı korunan sırları arasındalar.
170 metre (560 feet) uzunluğundaki Ohio sınıfı denizaltılar, su altında yaklaşık 19.000 ton deplasmana sahip ve 159 kişilik mürettebatı bulunuyor. Saatte 23 mil hıza ulaşabiliyorlar.
ABD denizaltısı, Takvim Fotoğraf Arşivi
GÜDÜMLÜ FÜZE DENİZALTILARI
1990'larda Pentagon, Donanmanın nükleer caydırıcılık rolünde çok sayıda Ohio sınıfı SSBN'ye ihtiyaç duymadığına karar vererek bunlardan dördünü güdümlü füze denizaltılarına (SSGN) dönüştürdü.
Boomer'larla aynı genel özellikleri taşıyan SSGN'ler, Trident balistik füzeleri yerine Tomahawk seyir füzeleri taşıyor.
Her biri 1.000 pound'a kadar yüksek patlayıcı başlıklı 154 Tomahawk taşıyabiliyor ve menzili yaklaşık 1.000 mil.
Donanmaya göre, eski balistik füze tüplerindeki kilitleme odalarından gizlice konuşlandırılabilen askerleri de taşıyabiliyorlar.
SSGN'lerin hareketleri de oldukça gizli tutuluyor ancak son yıllarda Donanma, caydırıcılık mesajı vermek amacıyla, SSGN'lerin askeri sıcak noktalara yakın konumlarında bulunduğunu ara sıra not ediyor.
HIZLI SALDIRI DENİZALTILARI
Donanması denizaltı filosunun büyük bir kısmını oluşturan Hızlı Saldırı Denizaltıları düşman denizaltılarını ve yüzey gemilerini torpidolarla avlayıp yok etmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, SSGN'lere kıyasla çok daha az sayıda Tomahawk taşısalar da kara hedeflerini Tomahawk füzeleriyle vurabilirler.
Hızlı hücum yedekleri üç şekilde gelir: Virginia, Los Angeles ve Seawolf sınıfları.
Donanma bilgi formuna göre, 1 Temmuz itibarıyla 23 adet hizmete giren Virginia sınıfı en yeni sınıftır. Konfigürasyonlarına bağlı olarak 117 ila 140 metre uzunluğundadırlar, 10.200 tona kadar deplasmana sahiptirler ve 145 kişilik mürettebata sahiptirler.
Los Angeles sınıfı, Donanma'nın hızlı saldırı denizaltılarının en eskisi olup, 23 tanesi hâlâ hizmettedir. 113 metre uzunluğunda, 6.900 ton deplasmana sahip olan bu denizaltılar, 143 kişilik mürettebatı barındırmaktadır.
ABD denizaltısı, Takvim Fotoğraf Arşivi
SEAWOLF
Son olarak Seawolf sınıfı ABD filosunun en küçüğüdür.
101 metre uzunluğunda ve 9 bin 100 ton deplasmana sahip USS Seawolf ve USS Connecticut denizaltıları, torpido ve seyir füzeleri taşımaları nedeniyle standart saldırı botlarıyla daha uyumlu.
Seawolf sınıfının üçüncüsü olan USS Jimmy Carter, Donanma'nın en özelleşmiş gemilerinden biri olup, gövdesi diğer iki denizaltıdan 100 feet daha uzundur.
Donanma, "Bu gövde bölümü, gizli araştırma ve geliştirmeyi yürütmek ve gelişmiş savaş kabiliyetleri için kullanılan ileri teknolojiyi barındıracak ek yükler sağlıyor" diyor.