Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar

Medvedev, AFP

"RUSYA İSRAİL VEYA İRAN DEĞİL"

Medvedev Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile sosyal medya üzerinden tartışmaya girmişti. Medvedev Trump'ın "Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi için Rusya'ya 10 günlük süre tanıyorum." Mesajına karşılık "Rusya İsrail veya İran değil. Bizimle ültimatom diliyle konuşarak Ukrayna Savaşı sona ermeyeceği gibi ABD ile Rusya arasında büyük bir savaşı tetikliyorsunuz." İfadelerini kullanmıştı. Graham ise "Başkan Trump artık şaka yapmıyor. Rusya böyle davranmaya devam ederse ABD'nin başında artık Joe Biden'ın bulunmadığını çok iyi anlayacak." İfadelerini kullanmıştı.

ÖLÜ EL TEHDİDİ

Tartışma bununla da kalmadı. Medvedev "ABD gibi büyük bir devletin lideri Rusya'nın sergilediği tavra alınıyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Bu yoldan ilerlemeye de devam edeceğiz" dedi. Trump'ın meşhur 'Ölü El'in ne kadar tehlikeli olduğunu da hatırlaması gerektiğini belirten Medvedev Sovyetler Birliği döneminde ortaya atılan Moskova'da komuta kademe öldürülse bile Rusya'nın tüm nükleer silahlarının düşmana yollayabilecek otomatik bir sistemin bulunduğu iddialarına gönderme yaptı.