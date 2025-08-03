Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”

ABD Başkanı Donald Trump bir televizyon programında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt hakkında söyledikleri ile gündeme damga vurdu.
TRUMP'TAN BEYAZ SARAY SEKRETERİNE ALIŞILMADIK ÖVGÜ
Newmax'te röportaj veren Trump, Leavitt'in göreve döndüğünden bu yana elde ettiği başarılar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü iddiasına yanıt olarak cuma günü Newsmax ile yaptığı röportajda alışılmadık övgülerde bulundu.
"O YÜZÜ, O BEYNİ, DUDAKLARI…"
Trump Leavitt'in bir yıldız olduğunu söylerken şu sözleriyle büyük şaşkınlığa yol açtı:
Bir yıldız oldu. O yüzü. O beyni. O dudakları, hareket biçimleri... Sanki bir makineli tüfekmiş gibi hareket ediyor. Aslında harika bir insan. Ama o… sanırım hiç kimsenin Karoline'den daha iyi bir basın sekreteri olmamıştır. Muhteşemdi.