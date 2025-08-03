Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”

Trump'tan Leavitt'e ilginç övgü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"O YÜZÜ, O BEYNİ, DUDAKLARI…"

Trump Leavitt'in bir yıldız olduğunu söylerken şu sözleriyle büyük şaşkınlığa yol açtı:

Bir yıldız oldu. O yüzü. O beyni. O dudakları, hareket biçimleri... Sanki bir makineli tüfekmiş gibi hareket ediyor. Aslında harika bir insan. Ama o… sanırım hiç kimsenin Karoline'den daha iyi bir basın sekreteri olmamıştır. Muhteşemdi.