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Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir röportajda Beyaz Saray Sekreteri Karoline Leavitt’e övgü yağdırdı. Trump Leavitt’i anlatırken “Bir yıldız oldu. O yüzü. O beyni. O dudakları, hareket biçimleri... Sanki bir makineli tüfekmiş gibi hareket ediyor.” şeklinde konuşunca olanlar oldu. Trump’ın alışılmadık övgüsü şaşkınlığa yol açarken sosyal medyada pek çok kişi o sözlerin “ürkütücü” olduğunu yazdı.

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Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”

ABD Başkanı Donald Trump bir televizyon programında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt hakkında söyledikleri ile gündeme damga vurdu.

Karoline Leavitt, ReutersKaroline Leavitt, Reuters

TRUMP'TAN BEYAZ SARAY SEKRETERİNE ALIŞILMADIK ÖVGÜ

Newmax'te röportaj veren Trump, Leavitt'in göreve döndüğünden bu yana elde ettiği başarılar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü iddiasına yanıt olarak cuma günü Newsmax ile yaptığı röportajda alışılmadık övgülerde bulundu.

Trump'tan Leavitt'e ilginç övgü, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'tan Leavitt'e ilginç övgü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"O YÜZÜ, O BEYNİ, DUDAKLARI…"

Trump Leavitt'in bir yıldız olduğunu söylerken şu sözleriyle büyük şaşkınlığa yol açtı:

Bir yıldız oldu. O yüzü. O beyni. O dudakları, hareket biçimleri... Sanki bir makineli tüfekmiş gibi hareket ediyor. Aslında harika bir insan. Ama o… sanırım hiç kimsenin Karoline'den daha iyi bir basın sekreteri olmamıştır. Muhteşemdi.

Trump ve Leavitt, ReutersTrump ve Leavitt, Reuters

LEAVITT DE TRUMP'I ÖVMÜŞTÜ

27 yaşındaki Leavitt, Trump'ın toplamda beşinci basın sekreteri olmakla birlikte, şu ana kadar ikinci döneminin tek basın sekreteri olmaya devam ediyor. Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Leavitt, Trump'ı yine coşkulu bir şekilde övmüş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Başkan Trump, göreve geldiği altı ay boyunca ortalama olarak her ay bir barış anlaşması veya ateşkes anlaşması sağlamıştır. Başkan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü almasının zamanı çoktan gelmiştir.

Trump'tan Leavitt'e ilginç övgü, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'tan Leavitt'e ilginç övgü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Trump'ın Leavitt'e yönelik sözlerine ise sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı, övgülerin "ürkütücü" olduğunu yazdı.

Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyorTrump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor
Trump’ın 27’lik basın sekreteri Karoline Leavitt! Donald için CNN yayınından kovuldu Beyaz Saray’a yerleşiyor

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