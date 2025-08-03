Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Inter'in kadro planlamasında düşünmediği Mehdi Taremi ile prensipte el sıkıştı. Haberin detaylarında, 2 yıl daha Inter ile kontratı bulunan Taremi'nin, ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi.