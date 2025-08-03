Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Inter'in kadro planlamasında düşünmediği Mehdi Taremi ile prensipte el sıkıştı. Haberin detaylarında, 2 yıl daha Inter ile kontratı bulunan Taremi'nin, ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
INTER SATIŞA SICAK
Siyah-beyazlı yönetim, Taremi transferini kısa sürede resmiyete dökmek adına İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, transferi bonservisiyle sonuçlandırmayı hedeflerken, Inter'in uygun bir teklif karşılığında kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maçta görev alan Mehdi Taremi, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki İranlı golcünün, tecrübesi ve hücum çeşitliliğiyle Beşiktaş'ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.