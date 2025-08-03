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Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Inter forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Inter'in kadro planlamasında düşünmediği Mehdi Taremi ile prensipte el sıkıştı. Haberin detaylarında, 2 yıl daha Inter ile kontratı bulunan Taremi'nin, ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)

INTER SATIŞA SICAK

Siyah-beyazlı yönetim, Taremi transferini kısa sürede resmiyete dökmek adına İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, transferi bonservisiyle sonuçlandırmayı hedeflerken, Inter'in uygun bir teklif karşılığında kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maçta görev alan Mehdi Taremi, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki İranlı golcünün, tecrübesi ve hücum çeşitliliğiyle Beşiktaş'ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)Mehdi Taremi (Takvim Foto Arşiv)

ABRAHAM İLE ROTASYON

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferi sonrası Mehdi Taremi ile forvet rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Taremi'nin gelişiyle birlikte Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki yoğun fikstür için alternatifli bir hücum hattına sahip olacak.

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Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!
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