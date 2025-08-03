Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

İki Maaşı Olanlar Daha Fazla Alabilir

Birden fazla aylık alan emekliler için promosyon kazanımı iki katına çıkabiliyor. Eğer emekli maaşı ile ölüm aylığı aynı bankaya yatırılıyorsa bu iki tutarın toplamı üzerinden bir promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak farklı bankalar seçilirse her aylık için ayrı promosyon alınabiliyor. Örneğin; 20 bin lira emekli maaşı ve 9 bin lira ölüm aylığı olan biri iki ödemeyi aynı bankadan alırsa 12 bin lira civarında promosyon alırken ayrı bankalara taşıması durumunda toplamda en az 17 bin liraya ulaşabiliyor.