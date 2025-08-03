Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

Ağustos ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bankaların promosyon yarışında çıta yükselirken bazı özel ve kamu bankaları 28 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu teklif ediyor. Bu cazip ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise maaş bilgilerini güncellemesi veya banka değişikliği yapması gerekiyor. Peki ağustos ayı emekli promosyonları ne kadar oldu? Promosyon kazancı nasıl artırılır? Hangi yollar izlenmeli? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 10:48
Emekliye yüzde 16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

Temmuz zammıyla birlikte emekliler dul ve yetimler için banka promosyonlarında yeni bir dönem başladı. Artan maaşlar ve bankaların güncellenen kampanyaları daha yüksek promosyon rakamlarının önünü açtı. Bu gelişmeler milyonlarca kişinin cebine ekstra kazanç olarak yansıyor. Ancak bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmak isteyenlerin bazı adımları dikkatle atması gerekiyor.

Emekliye yüzde 16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

28 Bin 500 Liraya Varan Promosyonlar
Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere verilen promosyon tutarlarını adeta uçurdu. Hali hazırda 20 bin liranın üzerinde ödeme yapan banka sayısı 10'a ulaştı. Bir banka, 26 bin lira promosyona ek olarak emekli yakınını getirenlere 2 bin 500 TL'ye kadar ilave ödeme sunuyor. Öte yandan iki banka 28.500 bin liraya, üç banka ise 25 bin liraya kadar çıkan promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor.

Emekliye yüzde 16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

Aynı Bankayla Devam Etmek İsteyenler Ne Yapmalı?

Promosyonunu aynı bankada güncellemek isteyenlerin önce mevcut taahhüdüyle ilgili kalan süre hesaplanıyor. Bu işlemde daha önce alınmış promosyon tutarı 36 aya bölünüyor ve çıkan tutar kalan ay sayısıyla çarpılarak iade edilecek miktar belirleniyor. Bu tutar ya yeni promosyondan düşülerek ödeme yapılıyor ya da doğrudan iade alınıp yeni promosyon öyle veriliyor. Bazı bankalar bu işlemi mobil uygulama üzerinden kolayca sunarken, bazıları için şube ziyareti şart.

Emekliye yüzde 16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

Başka Bankaya Geçişin Şartları Neler?

Daha avantajlı bir kampanyaya geçmek isteyenlerin ilk adımı, eski bankaya kalan promosyon tutarını iade etmek. Ardından e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılıyor. Yeni banka seçildikten sonra o bankanın teklif ettiği promosyon anında alınabiliyor. Bu geçişte işlemler genellikle birkaç gün içinde tamamlanıyor.

Emekliye yüzde 16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...

İki Maaşı Olanlar Daha Fazla Alabilir

Birden fazla aylık alan emekliler için promosyon kazanımı iki katına çıkabiliyor. Eğer emekli maaşı ile ölüm aylığı aynı bankaya yatırılıyorsa bu iki tutarın toplamı üzerinden bir promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak farklı bankalar seçilirse her aylık için ayrı promosyon alınabiliyor. Örneğin; 20 bin lira emekli maaşı ve 9 bin lira ölüm aylığı olan biri iki ödemeyi aynı bankadan alırsa 12 bin lira civarında promosyon alırken ayrı bankalara taşıması durumunda toplamda en az 17 bin liraya ulaşabiliyor.