Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...
Ağustos ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bankaların promosyon yarışında çıta yükselirken bazı özel ve kamu bankaları 28 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu teklif ediyor. Bu cazip ödemeden yararlanmak isteyenlerin ise maaş bilgilerini güncellemesi veya banka değişikliği yapması gerekiyor. Peki ağustos ayı emekli promosyonları ne kadar oldu? Promosyon kazancı nasıl artırılır? Hangi yollar izlenmeli? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 10:48