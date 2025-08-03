İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı

İran istihbaratı haziran ayında İsrail'in başlattığı hava saldırısı sırasında başkent Tahran dahil İran şehirlerine yönelik saldırılara katılan İsrail Hava Kuvvetleri pilotları, komutanları ve insansız hava aracı operatörlerinin tam profillerini ortaya çıkardı.
TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI
İran'ın resmi ve özel haber kuruluşlarının duyurduğu bilgiye göre İran istihbaratı keşif, hava kuvvetleri personelinin kimlikleri, ikamet yerleri, operasyonel birlikleri, askeri üsleri ve diğer suçlardaki rolleri de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerini ortaya çıkardı.
İSRAİL YÜZLERİNİ GİZLİYOR
Raporlarda, İsrail' personelin kimliklerini gizlemek için gösterdiği yoğun çabalara rağmen istihbarat darbesinin gerçekleştirildiği vurgulanırken İsrail medyasının televizyon yayınlarında personelin yüzlerini rutin olarak bulanıklaştırdığı da kaydedildi.
Raporlarda, pilotlardan ikisinin adı "119. Filo ("Yarasa" Filosu) komutan yardımcısı Binbaşı Yael Ash" ve eşi Bar Prince olarak belirtildi. Ash, 1973'te rejim ile Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyon arasında yaşanan Yom Kippur Savaşı sırasında kaybolan pilot Binbaşı Şimon Ash'in baba tarafından torunu olarak tanımlandı.