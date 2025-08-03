İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı

İsrail saldırılarından sonra İran, Reuters

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİASI

İran'ın bir televizyon kanalı, ülkenin istihbarat teşkilatının, söz konusu personelin yaşadığı yerleri "tam olarak gösteren uydu görüntülerine" sahip olduğunu bildirdi.

"ARTIK KENDİSİ DE GÜVENDE DEĞİL"

Ash'in televizyonda yayımlanan bir röportajda siyonistlere "güvenliği yeniden sağlamak istediğini" söylediği ifadelere atıfta bulunuldu. "Artık kendisi de güvende değil" denilerek İsrailli personele ait bilgilerin ifşa edilmesinin "tüm dünyayı onlar için güvensiz hale getirdiği" ifade edildi.

Raporlarda, İran istihbarat teşkilatının personelin nerede olduğunu, ekipmanlarını ve hareketlerini bilmesinin, gelecekte herhangi bir misilleme gerekmesi halinde "İran istihbarat görevlilerine stratejik bir avantaj sağladığı" belirtildi.