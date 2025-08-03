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İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı

İran istihbaratı, İsrail’in hava saldırılarına katılan pilotlar ve İHA operatörlerinin tüm kişisel bilgilerini ifşa etti. Uydu görüntülerinden kimlik bilgilerine kadar detaylar paylaşılırken İsrail’e “Artık güvende değilsiniz” mesajı geldi.

Giriş Tarihi:
İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı

İran istihbaratı haziran ayında İsrail'in başlattığı hava saldırısı sırasında başkent Tahran dahil İran şehirlerine yönelik saldırılara katılan İsrail Hava Kuvvetleri pilotları, komutanları ve insansız hava aracı operatörlerinin tam profillerini ortaya çıkardı.

İsrail saldırılarından sonra İran, EPAİsrail saldırılarından sonra İran, EPA

TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI

İran'ın resmi ve özel haber kuruluşlarının duyurduğu bilgiye göre İran istihbaratı keşif, hava kuvvetleri personelinin kimlikleri, ikamet yerleri, operasyonel birlikleri, askeri üsleri ve diğer suçlardaki rolleri de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerini ortaya çıkardı.

Binbaşı Yael Ash (L) ve kocası Prens Bar, Fotoğraflar Press.tv'den alınmıştırBinbaşı Yael Ash (L) ve kocası Prens Bar, Fotoğraflar Press.tv'den alınmıştır

İSRAİL YÜZLERİNİ GİZLİYOR

Raporlarda, İsrail' personelin kimliklerini gizlemek için gösterdiği yoğun çabalara rağmen istihbarat darbesinin gerçekleştirildiği vurgulanırken İsrail medyasının televizyon yayınlarında personelin yüzlerini rutin olarak bulanıklaştırdığı da kaydedildi.

Raporlarda, pilotlardan ikisinin adı "119. Filo ("Yarasa" Filosu) komutan yardımcısı Binbaşı Yael Ash" ve eşi Bar Prince olarak belirtildi. Ash, 1973'te rejim ile Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyon arasında yaşanan Yom Kippur Savaşı sırasında kaybolan pilot Binbaşı Şimon Ash'in baba tarafından torunu olarak tanımlandı.

İsrail saldırılarından sonra İran, Reutersİsrail saldırılarından sonra İran, Reuters

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİASI

İran'ın bir televizyon kanalı, ülkenin istihbarat teşkilatının, söz konusu personelin yaşadığı yerleri "tam olarak gösteren uydu görüntülerine" sahip olduğunu bildirdi.

"ARTIK KENDİSİ DE GÜVENDE DEĞİL"

Ash'in televizyonda yayımlanan bir röportajda siyonistlere "güvenliği yeniden sağlamak istediğini" söylediği ifadelere atıfta bulunuldu. "Artık kendisi de güvende değil" denilerek İsrailli personele ait bilgilerin ifşa edilmesinin "tüm dünyayı onlar için güvensiz hale getirdiği" ifade edildi.

Raporlarda, İran istihbarat teşkilatının personelin nerede olduğunu, ekipmanlarını ve hareketlerini bilmesinin, gelecekte herhangi bir misilleme gerekmesi halinde "İran istihbarat görevlilerine stratejik bir avantaj sağladığı" belirtildi.

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