Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte

PKK'nın Suriye kolu YPG, bir taraftan Şam'la mutabakatı vardıkları 10 Mart anlaşmasına bağlı olduğunu bildirirken diğer taraftan bölücü faaliyetlerini sürdürüyor.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" sözlerine rağmen YPG içinde bir grup Suriye'deki entegrasyon sürecini sabote etmek için kolları sıvadı.
YPG SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI
YPG'li teröristler Münbiç kırsalında Suriye Ordusuna saldırdı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.
Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.
SURİYE ORDUSU YPG'Yİ VURDU
Gelişme sonrası Suriye ordusu harekete geçti. YPG'ye karşı operasyon başlatıldı. Sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtililiyor.
YPG İÇİNDE BİRLİK YOK
Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD sorumlusu Kuteybe İdlibi, geçtiğimiz günlerde YPG içinde "birlik olmadığını" vurgulayıp Kimileri anlaşmanın uygulanmasını ciddi şekilde istiyor, kimileri ise uygulamayı geciktirmek için bahaneler arıyor." demişti.
Bilindiği üzere YPG elebaşı İlham Ahmed ve Foza Yusif, örgütün silah bırakmayacağını ısrarla söyleyip adem-i merkeziyetçilik adı altında "özerklik" talep ediyor.