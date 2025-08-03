Son Dakika
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki rehineler açlıktan kendi mezarını kazıyor: Netanyahu'yu şoke eden görüntü
PODCAST CANLI YAYIN

Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de "entegrasyon" sürecini baltalamak istiyor. 10 Mart'ta anlaşmaya varılan maddelerle ilgili hala somut bir adım atmayan YPG, Paris'teki temaslar öncesi Suriye ordusuna saldırı düzenlendi. Münbiç kırsalında siviller hedef alındı. Sızma girişimini Şam'a bağlı askerler engelledi. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet" demesinin hemen ardından YPG'nin böyle bir adım atması örgüt içinde birlik olmadığını gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte

PKK'nın Suriye kolu YPG, bir taraftan Şam'la mutabakatı vardıkları 10 Mart anlaşmasına bağlı olduğunu bildirirken diğer taraftan bölücü faaliyetlerini sürdürüyor.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" sözlerine rağmen YPG içinde bir grup Suriye'deki entegrasyon sürecini sabote etmek için kolları sıvadı.

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Münbiç'te ordu güçlerine saldırdığını açıkladı.Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Münbiç'te ordu güçlerine saldırdığını açıkladı.


YPG SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI

YPG'li teröristler Münbiç kırsalında Suriye Ordusuna saldırdı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

SURİYE ORDUSU YPG'Yİ VURDU

Gelişme sonrası Suriye ordusu harekete geçti. YPG'ye karşı operasyon başlatıldı. Sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtililiyor.

Entegrasyonda Deyrizor modeli! Suriyeli Kürt diplomat İdlibiden YPGye Devlet içinde devlet olmaz uyarısı: Türkiye kilit rol oynayacakEntegrasyonda Deyrizor modeli! Suriyeli Kürt diplomat İdlibiden YPGye Devlet içinde devlet olmaz uyarısı: Türkiye kilit rol oynayacak




YPG İÇİNDE BİRLİK YOK

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD sorumlusu Kuteybe İdlibi, geçtiğimiz günlerde YPG içinde "birlik olmadığını" vurgulayıp Kimileri anlaşmanın uygulanmasını ciddi şekilde istiyor, kimileri ise uygulamayı geciktirmek için bahaneler arıyor." demişti.

Bilindiği üzere YPG elebaşı İlham Ahmed ve Foza Yusif, örgütün silah bırakmayacağını ısrarla söyleyip adem-i merkeziyetçilik adı altında "özerklik" talep ediyor.




ANKARA ÇOK NET: MÜDAHALE EDERİZ

YPG'nin entegrasyon sürecini baltalamaya dönük adımları karşısında Ankara çok net bir tutum sergiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'ye ve Suriye'deki İsrail güdümlü ayrılıkçı gruplara "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısında bulundu.

MSB kaynakları, "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG(YPG) terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz." dedi.

Başkan Erdoğan haklı çıktı! Ankaranın Müdahale ederiz uyarısını gören YPGli Abdi geri adım attı: Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek DevletBaşkan Erdoğan haklı çıktı! Ankaranın Müdahale ederiz uyarısını gören YPGli Abdi geri adım attı: Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet

PKKdan İsrail Terörsüz Türkiye sürecini istemiyor itirafı! Elebaşı Helin Ümit: YPG neden silah bıraksın?PKKdan İsrail Terörsüz Türkiye sürecini istemiyor itirafı! Elebaşı Helin Ümit: YPG neden silah bıraksın?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki rehineler açlıktan kendi mezarını kazıyor: Netanyahu'yu şoke eden görüntü
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2
Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil
İsrail ile ticaret sıfırlandı BM’de diplomasi trafiği hızlandı! Türkiye Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti
İmza töreninde Osimhen ve Sane'den Türkçe selam! Galatasaray taraftarlarından "Ederson" talebi | Sözleşmeler imzalandı yeni sezon ürünleri tanıtıldı
Deniz üzerine yeni havalimanı geliyor! Yeni Trabzon Havalimanı Türkiye'de 3. olacak | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
İstanbul'da yaz yağmuru: Hazırlıksız yakalananlar ıslandı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!