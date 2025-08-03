Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte







ANKARA ÇOK NET: MÜDAHALE EDERİZ



YPG'nin entegrasyon sürecini baltalamaya dönük adımları karşısında Ankara çok net bir tutum sergiliyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'ye ve Suriye'deki İsrail güdümlü ayrılıkçı gruplara "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısında bulundu.



MSB kaynakları, "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG(YPG) terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz." dedi.