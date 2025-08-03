Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girdiği öğrenildi. Koç'un, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu an Benfica'da sportif direktörlük yapan Mario Branco ile iletişime geçtiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu (AA) TRANSFER İÇİN PORTEKİZ'E ÇIKARMA

Haber Global'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'tan aldığı talimat doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu transferini sonuçlandırmak üzere Portekiz'e gidiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca küçük detayların netleştirildiği ifade ediliyor.