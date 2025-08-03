Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girdiği öğrenildi. Koç'un, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu an Benfica'da sportif direktörlük yapan Mario Branco ile iletişime geçtiği belirtildi.
TRANSFER İÇİN PORTEKİZ'E ÇIKARMA
Haber Global'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'tan aldığı talimat doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu transferini sonuçlandırmak üzere Portekiz'e gidiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca küçük detayların netleştirildiği ifade ediliyor.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yaptı. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 13 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.