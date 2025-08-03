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Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, uzun süredir transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertliler, Benfica’da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girdiği öğrenildi. Koç'un, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu an Benfica'da sportif direktörlük yapan Mario Branco ile iletişime geçtiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

TRANSFER İÇİN PORTEKİZ'E ÇIKARMA
Haber Global'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'tan aldığı talimat doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu transferini sonuçlandırmak üzere Portekiz'e gidiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı, yalnızca küçük detayların netleştirildiği ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yaptı. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 13 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

FENERBAHÇE'DE SOL KANAT İÇİN BİRİNCİ HEDEF
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sol kanat transferine odaklanan Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nu transferde birinci hedef olarak belirledi. Sarı-lacivertliler, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde yıldız oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.

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