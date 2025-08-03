Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon

CIA , ABD ve Batı fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Ruşen Çakır 'ın Medyascope 'u toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor. MEDYASCOPE'TAN ZAMAN AYARLI MEZHEPÇİ PROVOKASYON: "SELEFİ SÜNNİ KALIPLAR" Medyascope yazarlarından Berrin Sönmez , "Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı cuma hutbesinde Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatan, toplumun ve ailenin ahlaki normlarını savunan satırları bahane edip "Başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı. ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi Mezhepçi bir provokasyon ateşi yakmaya niyetlenen Sönmez, Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın hazırladığı hutbe için " Geleneksel, ataerkil ve selefi-sünni kalıplarla daraltılmış bakış açısı" tanımlamasını yaptı.

ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi HUTBEYİ BAHANE ETTİ: ŞİMDİDEN BAŞIMI AÇIYORUM Berrin Sönmez , hutbede Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerine yer verilmesine ve "Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır" denilmesinden rahatsızlık duydu. "Zorunlu başörtüsü ihtimalini güçlendiren bir işaret fişeği olarak görüyorum bu cümleyi" diyen Sönmez, "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. NUR SURESİ 30-31 NE DİYOR? Nitekim Berrin Sönmez'in rahatsızlık duyduğu ayetlerde Yüce Allah, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar…" "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar..." buyuruyor.

ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi





Peki, Allah'ın emirlerini hatırlatan hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" diyen, "başörtüsü dayatması var" yalanına sığınarak toplumsal ayrışma çıkarmayı hedefleyen Berrin Sönmez kimdir?



Sönmez, kendini "feminist" olarak damgalıyor.



Berrin Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka ÇIKMIŞTI





EFENDİMİZE HAKARET EDEN LEMAN'I AKLADI



Son olarak Peygamber Efendimize hakaret eden zelil karikatürü kaleme alan Leman'a arka çıkan Sönmez, "Bu arada bir karikatür dergisi çıkıp İNSANLIK dedi. Ne büyük suç ama…" ifadelerini kullanmıştı.

Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! 'İçki haram değildir'





SKANDAL SÖZLER: İÇKİ HARAM DEĞİLDİR



Yine aynı isim, 2021 yılında CHP yandaşı Halk TV'de alkollü içkilerin haram olmadığını iddia etmişti.



Berrin Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" demişti.





CIA FONLUYOR, İSLAM'A NEFRET KUSUYOR



Öte yandan CIA tarafından fonlanan Ruşen Çakır da Medyascope'taki bir yayınında İslam dinine "Terör benzetmesinde" bulunmuştu.