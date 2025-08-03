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Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
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Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon

"Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı hutbe Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlattı, toplumun ve ailenin ahlaki normlarına dikkat çekti. ABD ve CIA fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope ise zaman ayarlı mezhepçi bir provokasyona kalkıştı. Medyascope yazarı Berrin Sönmez Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinin yer aldığı hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" deyip "başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı. Daha sonra da "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka çıkıp, içkinin haram olmadığını savunmuştu.

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Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon

CIA, ABD ve Batı fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor.

MEDYASCOPE'TAN ZAMAN AYARLI MEZHEPÇİ PROVOKASYON: "SELEFİ SÜNNİ KALIPLAR"

Medyascope yazarlarından Berrin Sönmez, "Haya Allah'ın emri fıtratın gereği" başlıklı cuma hutbesinde Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatan, toplumun ve ailenin ahlaki normlarını savunan satırları bahane edip "Başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı.

ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dediʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi

Mezhepçi bir provokasyon ateşi yakmaya niyetlenen Sönmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hutbe için "Geleneksel, ataerkil ve selefi-sünni kalıplarla daraltılmış bakış açısı" tanımlamasını yaptı.

ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dediʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi

HUTBEYİ BAHANE ETTİ: ŞİMDİDEN BAŞIMI AÇIYORUM

Berrin Sönmez, hutbede Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerine yer verilmesine ve "Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır" denilmesinden rahatsızlık duydu.

"Zorunlu başörtüsü ihtimalini güçlendiren bir işaret fişeği olarak görüyorum bu cümleyi" diyen Sönmez, "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi.

NUR SURESİ 30-31 NE DİYOR?

Nitekim Berrin Sönmez'in rahatsızlık duyduğu ayetlerde Yüce Allah, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar…" "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar..." buyuruyor.

ʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dediʺİçki haram değilʺ diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip ʺAçılıyorumʺ dedi


Peki, Allah'ın emirlerini hatırlatan hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" diyen, "başörtüsü dayatması var" yalanına sığınarak toplumsal ayrışma çıkarmayı hedefleyen Berrin Sönmez kimdir?

Sönmez, kendini "feminist" olarak damgalıyor.

Berrin Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka ÇIKMIŞTIBerrin Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka ÇIKMIŞTI


EFENDİMİZE HAKARET EDEN LEMAN'I AKLADI

Son olarak Peygamber Efendimize hakaret eden zelil karikatürü kaleme alan Leman'a arka çıkan Sönmez, "Bu arada bir karikatür dergisi çıkıp İNSANLIK dedi. Ne büyük suç ama…" ifadelerini kullanmıştı.

Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! 'İçki haram değildir'



SKANDAL SÖZLER: İÇKİ HARAM DEĞİLDİR

Yine aynı isim, 2021 yılında CHP yandaşı Halk TV'de alkollü içkilerin haram olmadığını iddia etmişti.

Berrin Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" demişti.

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CIA FONLUYOR, İSLAM'A NEFRET KUSUYOR

Öte yandan CIA tarafından fonlanan Ruşen Çakır da Medyascope'taki bir yayınında İslam dinine "Terör benzetmesinde" bulunmuştu.

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