İzmir'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi

28 Şubat zihniyeti bu kez İzmir'de hortladı.
İzmir'in Alaçatı ilçesinde fotoğraf çekilen tesettürlü grup, bir kadının "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" şeklindeki çirkin sözlerinin hedefi oldu.
O anların sosyal medyada infial yaratmasıyla AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaşanan olaya sert tepki gösterdi.
"ÖZGÜRLÜK TABELASI ASSANIZ NE YAZAR?"
Çankırı sosyal medya hesabı X üzerinden şu ifadelere yer verdi:
Alaçatı'da tesettürlü kadınlara "AK Parti Kadın Kolları'ndan mısınız?" diyerek yapılan densizlik, bir kıyafet tercihi üzerinden yöneltilen sistematik tahammülsüzlüğün güncel bir tezahürüdür.
Yıllardır "özgürlük" naraları atanların gerçek sınavı, kendi gibi olmayanla karşılaştığında başlar.
Başörtüsüne tahammül edemeyen bir zihniyetin önüne özgürlük tabelası assanız ne yazar?