İzmir'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi

28 Şubat zihniyeti bu kez İzmir'de hortladı.

İzmir'in Alaçatı ilçesinde fotoğraf çekilen tesettürlü grup, bir kadının "AK Parti Kadın Kolları mısınız?" şeklindeki çirkin sözlerinin hedefi oldu.

Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon