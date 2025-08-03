Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil

Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan, yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını söyledi. Tekin, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sınavın iptalinin söz konusu olmadığını tekrarladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , 15 Haziran 'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'yla ( LGS ) ilgili muhalefetin ortaya attığı iddia, iftira ve spekülasyonlara son noktayı koydu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)





"ZORLUK AÇISINDAN ÖNCEKİ YILLARA BENZİYOR"



Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların da doğru olmadığını analizlerle açıklayan Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav'ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

Bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dâhil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Bakan Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ifade ederken, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.