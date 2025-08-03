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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’na ilişkin ortaya atılan dezenformasyon ve spekülasyonlara son noktayı koydu. Bakan Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde sınavın zorluk derecesi benzer. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptali söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili muhalefetin ortaya attığı iddia, iftira ve spekülasyonlara son noktayı koydu.

Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan, yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını söyledi.

Tekin, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sınavın iptalinin söz konusu olmadığını tekrarladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)


"ZORLUK AÇISINDAN ÖNCEKİ YILLARA BENZİYOR"

Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların da doğru olmadığını analizlerle açıklayan Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav'ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

Bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dâhil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Bakan Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ifade ederken, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)



"DİYARBAKIR'DA 300 DEĞİL 10 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI"

Yine, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları da eleştiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı isimler 'Terörsüz Türkiye' çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır'da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu.

Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.

Bursa'da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor.

Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi."

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SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bakan Tekin, tüm sınav sorularının alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından "Kırmızı Alan"da bir araya gelerek hazırlandığını söyledi.

Sınav öncesi, sınav esnası ve sonrasındaki sürece ilişkin Bakan Tekin şunları anlattı:

Soru yazım ve geliştirme çalışmaları, internet bağlantısından ve dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleştiriliyor. Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık.

"SORULAR 35 GÜN BOYUNCA KAPALI DEVRE SİSTEMDE SEÇİLİYOR"

Kırmızı alanlara giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil, aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle yapılıyor. Sorular 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılıyor.

Sınav evrakları, GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde il ve ilçelere ulaştırılıyor. Sınav sonunda teslim alınan cevap kâğıtları dönüş zarfına konuluyor ve kapatılıyor.

Bu zarflar, güvenlik kutularına konularak özel seri numaralı kilitlerle kilitleniyor. Kapalı zarflardan çıkan cevap kâğıtları, kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendiriliyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
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