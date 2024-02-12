Alman ekip Bayer Leverkusen performansıyla adım adım şampiyonluğa gidiyor

Almanya'da bu sezon Bayer Leverkusen mucizesi yaşanıyor. İspanyol Teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen şu ana kadar hiç yenilgi yüzü görmedi. 31 maça çıkan Alonso'nun öğrencileri söz konusu maçlarda 27 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 93 kez rakip ağları havalandıran Leverkusen kalesinde ise 22 gol gördü. Alman ekibi önceki gün de ligde şampiyonluk yarışındaki rakibi Bayern Münih'i de sahasında 3-0 mağlup etti. Bavyera ekibiyle arasındaki puan farkını da 5'e çıkaran Leverkusen, bu galibiyetle mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Ayrıca bu sezon transfere 81.8 milyon Euro harcayan Alman ekibi 70 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparak kadrosunu yaklaşık 12 milyon Euro'ya mal etmiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN