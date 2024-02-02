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Yeni hedef Biron: Golcü arayan Fırtına rotasını Belçika'ya çevirdi

Forvet transferi yapacak olan Trabzonspor, Molenbeek forması giyen Mickael Biron ile ilgileniyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Yeni hedef Biron: Golcü arayan Fırtına rotasını Belçika’ya çevirdi

Forvet bölgesindeki rekabeti artırmak isteyen Trabzonspor, Sevilla'dan Rafa Mir'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyordu. Oyuncuya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Fırtına, Valencia'nın da devreye girmesiyle artan fiyatlar sonrasında Mir transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Santrfor arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, Belçika Ligi ekiplerinden Molenbeek'te forma giyen Mickael Biron'u gündemine aldı. Trabzonspor'un Biron için kulübüyle görüşmelere başladığı ve kısa süre içeresinde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Martinik vatandaşı olan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 13 maçta 4 gol kaydetti. Biron'un takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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