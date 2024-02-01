Gergin ’bek’leyiş! Galatasaray bek transferini UEFA’ya bildirmesi sadece için 36 saati kaldı

G.Saray'da Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sonrası tüm gözler bek transferine çevrildi. Cimbom, sadece sağ bek için değil sol bek için de arayışlarını sürdürüyor. Son oynanan Gaziantep FK maçına sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte ise Barış Alper Yılmaz ile çıkan Galatasaray iki kanadını da güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferleri yaparken ekonomik anlamda fazla açılmak istemiyor.

Yönetim, bek transferleri için kiralama formülünü masaya yatırdı. Galatasaray'ın sağ ve sol bek transferi için 3 adayı var. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncunun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Sağ bek transferi için bir başka aday ise Rennes'te top koşturan Lorenz Assignon. Cimbom sol bek transferi için de bir başka lejyonerimiz Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor. Galatasaray bu transferi de kiralama yoluyla gerçekleştirmenin derdinde. Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda bek transferlerinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor.