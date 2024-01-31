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Beşiktaş İngiliz stoper stoper Joe Worrall'i gündemine aldı!

Beşiktaş’ın, İngiliz ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen stoper Joe Worrall’ı kiralamak istediği öğrenildi. 2016-17 sezonundan beri Forest forması giyen İngiliz stoperin de Beşiktaş'ta sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Beşiktaş İngiliz stoper stoper Joe Worrall’i gündemine aldı!

Stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çok sayıda oyuncuyla görüşen Siyah-Beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki İngiliz stoperin kulübüyle ilk temasın kurulduğu ve kısa süre içerisinde teklif yapılacağı da belirtildi.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yönetimin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle ilt etapta kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. İngiliz ekibiyle bu sezon 9 maça çıkan 1.90 boyundaki savunma oyuncusu söz konusu maçlarda skor üretemezken 1 kırmızı kart gördü. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen tecrübeli stoperin takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. 2016-17 sezonundan beri Forest forması giyen İngiliz stoperin de Beşiktaş'ta sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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