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Kanarya şov yapıyor | Fenerbahçe 36 resmi maçta 101 gol attı! Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk kulüp oldu

Sarı-Lacivertliler bu sezon gol olup yağıyor. Kanarya, 36 resmi maçta 101 gole ulaştı. En yakın rakibi Bayer Leverkusen’in 85 golü bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Kanarya şov yapıyor | Fenerbahçe 36 resmi maçta 101 gol attı! Avrupa’da 100 gol barajını geçen ilk kulüp oldu

SÜPER Lig'in 23. haftasında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe önemli bir rekora da imza attı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon 36. resmi maçında 100 gol barajını geçen Avrupa'da ilk takım oldu. Fenerbahçe dün gece kaydettiği 2 golle bu sezon 101. golünü atmış oldu.

FENER ARKASINA BİLE BAKMADI
GOL kategorisinde Fenerbahçe'nin en yakın rakibi olan Almen ekibi Bayer Leverkusen'in 85 golü var. 3. sıradaki İngiliz devi Liverpool'un 84, 4. sırada yer alan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'nin 81, 5. sınada kendisine yer bulan Real Madrid'in ise 75 golü bulunuyor. Başta Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Cengiz Ünder'in katkılarıyla adeta gol ve asist makinesine dönüşen Fenerbahçe bu istatistiğiyle Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Birçok futbol sitesi ve yazılı basını Fenerbahçe'nin bu başarısını manşetlere taşıdı. Sarı-Lacivertli ekipte gole yaptığı katkı ile zirvede yer alan Szymanski birçok Avrupa devini şimdiden peşine takmış durumda.

YERLİ SANTRFOR ARAYIŞIMIZ VAR
FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü galibiyeti sonrasında konuştu. Kartal, "Baştan sona üstündük. Maçı çok daha farklı kazanabilirdik. Rakibimizin bir penaltı golü var. Pozisyonları yok, kornerleri yok. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi. 25 günde 6. maçlarını oynadıklarını söyleyen Kartal, "Yorgunluk hisseden, gribal enfeksiyon geçiren oyuncularımı dinlendiriyorum. Her oyuncu kıymetli" diye konuştu. Kartal, transferle ilgili ise "Yerli bir santrfor arıyoruz. 2-3 aday var" dedi.


TARAFTAR İTİCİ GÜCÜMÜZ
FENERBAHÇE'NİN Ganılı stoperi Djiku maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, "Taraftarlarımızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu maç içindeki performasıyla da dikkat çekti. Tecrübeli savunmacı girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı.

OSAYİ'NİN DÖNÜŞÜ UZADI
ÜLKESI Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osayi- Samuel'in dönüş süresi uzadı. Şu ana kadar 4 maç kaçıran yıldız futbolcu, Nijerya'nın Kamerun'u 2-0 yenip çeyrek finale kaldığı için Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

ALTAY BAYINDIR İLK MAÇINA ÇIKTI
SEZON başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro'ya giden Altay Bayındır ilk maçına FA Cup'ta çıktı. ManU, Newport County'yi 4-2 yendi. Altay, kalesine gelen 7 şutun 5'ini kurtardı. Milli oyuncu maç sonu, "Desteklenirsem her şeyimi veririm" dedi.

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