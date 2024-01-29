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Fırtına'da zorlu rotasyon! Sakat oyuncuların fazlalığı Abdullah Avcı'yı zorluyor

Benkovic ve Hüseyin sakat. Denswil hazır değil. Stoper olarak elde Baniya ve Fernandez kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Kasımpaşa önünde Mendy’yi stopere çekme ihtimali de bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Fırtına’da zorlu rotasyon! Sakat oyuncuların fazlalığı Abdullah Avcı’yı zorluyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi savunmada kimi oynatacağı konusunda kararsız kaldı. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları Denswil'in de henüz hazır olmaması nedeniyle elinde savunma oyuncusu olarak Baniya ve Fernandez kalan Avcı'nın, alternatif olarak Mendy'i de bu mevkie çekebileceği kaydedildi. Mendy bu sezon bazı maçlarda stoperde görev yapmıştı. Abdullah Avcı'nın bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda altyapıdan savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'ın da kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamada sakatlıklar ve milli takımdaki oyuncular nedeniyle önemli oyunculardan mahrum olduklarını ancak bu zorlu süreçte taraftarın takıma destek olmasını istediğini belirtmişti.

AVCI'DAN KAFA İZNİ
Yoğun maç programında geçtiğimiz haftayı izin yapmadan geçiren Bordo-Mavililer de Avcı'nın Kasımpaşa maçı öncesi önceki gün oyunculara bir gün izin verdiği ve bu izinde oyuncuların kafa olarak rahatlamalarını istediği öğrenildi.

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