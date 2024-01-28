Transferde atağa kalkan Galatasaray’da son aday Acuna!

Teknik ekibin talebi doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmak için titiz bir çalışma yürüten Galatasaray, aradığı ismi İspanya Ligi'nde buldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Marcos Acuna'yı kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Cimbom, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu sezon Sevilla'da 13 karşılaşmada forma giyen Acuna, 2 asist katkısı sundu. Acuna'nın kulübü ile olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor. 2020'den beri Sevilla'da oynayan Acuna, daha önce Sporting Lizbon, Racing Club ve Ferro'da oynadı. Güncel verilere göre futbolcuya 6 milyon Euro değer biçiliyor.

ŞAMPİYON SABALENKA OLDU

Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



KAYSERİ'DE YILMAZ DÖNEMİ

Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaştı. Burak Yılmaz, "Gencim, hırslıyım. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz" dedi.



POTADA 4 MAÇ OYNANDI

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında G.Saray Ekmas, Aliağa Petkim'i uzatmaya giden maçta 90-88 yendi. Beşiktaş, Bursa'yı 88-59 devirdi. Manisa, Samsun'u 77-71, F.Bahçe ise Bahçeşehir'i 110-105 mağlup etti.



FİLEDE DERBİ HEYECANI

Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında bugün Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Burhan Felek Salonu'ndaki derbi maç saat 14.00'te başlayacak. Beşiktaş maç öncesi 9, F.Bahçe ise 2. sırada yer alıyor.



TARİHİ MAÇTA VİLLARREAL KAZANDI

La Liga'da tarihi bir maç oynandı. Villarreal, deplasmanda Barcelona'yı 5-3 yendi. Sarı Denizaltılar, 41'de Moreno ve 54'te Chakkour ile öne geçti: 0-2. Barça; 60'da İlkay, 68'de Pedri ve 71'de Bailly'nin (k.k) golleriyle 3-2 yaptı. 84'te Guedes, 90+9'da Sörloth ve 90+12'de Morales skoru yazdı: 3-5.



LA LİGA'DA SİFTAH YAPTI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk La Liga maçına Las Palmas karşısında çıktı. Las Palmas 53'te Javi Munoz ile öne geçti: 1-0. 65'te Vinicius Jr. dengeyi getirdi: 1-1. Arda Güler, 81'de Rodrygo'nun yerine girdi. Real 84'te Tchouameni ile 3 puana uzandı: 1-2. Arda son anlarda da bir gol kaçırdı.



EYÜPSPOR 4 NALA KOŞUYOR

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında liden Eyüpspor evinde Tuzlaspor'u gole boğdu: 4-0. Eyüp'ün golleri Recep Niyaz'dan, biri penaltıdan iki tane Bruno'dan ve Thuram'dan geldi.

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da TÜMOSAN Konyaspor, Rams Başakşehir'i konuk ederken, 16.00'da ise Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



DERYA YUVAYA DÖNDÜ

Vakıfbank, Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak olarak forma giyen Derya Cebecioğlu'nun sezonun geri kalanında Vakıf- Bank forması giyeceğini duyurdu.



ATLETICO'DAN KEAN HAMLESİ

İtalyan basını Atletico Madrid'in, Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan forveti Moise Kean'i 500 bin Euro karşılığında kiraladığını duyurdu. Transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.



BAŞAR ÖNAL SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda basını, Siyah-Beyazlılar'ın Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'ı gündemine aldığı iddiasında bulundu. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon De Graafschap formasıyla 24 maça çıktı. Genç futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol ile 4 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre; 800 bin Euro değer biçilen Başar'ın takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek. U 19 milli takımı ile de 3 maça çıkan kanat oyuncusu 1 gole imza attı. Beşiktaş'ın genç yetenek için ara transfer döneminde harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.



ONUR BULUT'A PENDİK KANCASI

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'un Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Onur Bulut ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Süper Lig ekibinin kısa süre içerisinde Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asist kaydeden tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



10 EKSİKLE SİVAS'TA

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta tam 10 futbolcu çeşitli nedenlerle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Milli takımlarında bulunan Masuaku ve Aboubakar'ın dışında sakatlıkları bulunan Umut, Emrecan, Onur, Semih, Chamberlain ve Hadziahmetovic, forma giyemeyecek. Kara Kartal'da sarı kart cezalısı Mert Günok ve Tayfur Bingöl de takımdaki yerini alamayacak.



ALANYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor sahasında Pendikspor ile karşılaştı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta ilk gol Pendik'ten geldi. Senegalli golcü Mame Thiam 78'de attığı golde konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu gole ev sahibinin yanıtı gecikmedi. Leroy Fer 82'de attığı golle takımana 1 puanı getiren isim oldu. Bu sonucun ardından Alanya 27, Pendik ise 23 puana yükseldi.



HATAY SONUNDA GÜLDÜ

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan iki takımın maçında Hatayspor deplasmanda Adana Demir'i 1-0 yendi. 44'te Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1. Hatayspor, 10 maç sonra kazandı. Demir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

SALDANHA'YA 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 'yerli forvet' isteğine rağmen Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Partizan'ın Brezilyalı golcüsü Matheus Saldanha için bonuslar da içeren 8 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Torino oyuncu için daha önce 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sevilla kulübü de satın alma opsiyonuyla oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Önümüzdeki 2-3 günün Saldanha transferinde kritik öneme sahip olduğu bildirildi.



SARI ALARM!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo bugün kart görürse Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına gereksiz kart görmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.



ALTAY BUGÜN SAHADA

Fenerbahçe'den sezon başında Manchester United'a 5 milyon Euro'ya transfer olan Altay Bayındır, bugün ilk maçına çıkıyor. Kırmızı Şeytanlar dün yaptığı paylaşımda bugün FA Cup 4. turda Newport County ile deplasmanda saat 19.30'da oynanacak maçta Altay'ın forma giyeceğini bildirdi. Maç Tivibu Spor 4 ekranlarından yayınlanacak.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. İsmail Kartal yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman taktik ağırlıklı geçti. İdmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girdiler.



FENER ERKEN GOL PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugünkü Ankaragücü maçına baskı ile başlamayı ve erken golle skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor. Başarılı teknik adam. "Konsantrasyon eksikliği kabul edilemez. İlk dakikadan itibaren baskımızı hissetmeliler" dedi. Fenerbahçe'de Oosterwolde cezalı, Fred sakat, Osayi ise Afrika Kupası'nda.



LINCOLN'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln, dün Florya'da görüntülendi. Lincoln, bir süre teknik direktör Okan Buruk ile sohbet etti. Öte yandan Aslan, 8'e 2 pas çalışması, topa sahip olma ve hücum çalışması yaptı.



ANGELINO'DA GERİ SAYIM

Cimbom'da kadro planlamasında düşünülmeyen ve İtalyan ekibi Roma ile görüşme halinde olan Angelino, dün takımın yaptığı antrenmanda yer aldı. İspanyol sol bekin Roma ile anlaştığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. İtalyan ekibinin de Angelino'yu 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamaya çok yakın olduğu bildirildi. Aslan'ın kontratını iptal etmesinin ardından Angelino uçacak. Aslan'da 19 maça çıkan futbolcu 1 gol, 1 asist kaydetti. Angelıno 20. maça çıkmadığı için satın alma opsiyonu devreye girmiyor.

BARIŞ'TAN LAZIO'YA RET

Gösterdiği başarılı performansla birlikte bu sezon Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazanan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. İtalyan ekibi Lazio, Sarı-Kırmızılılar'a Barış Alper için teklifini sundu. Çizme ekibinin 8 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere 12 milyon Euro değerinde bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak; Galatasaraylı kurmayların 23 yaşındaki yıldız için 20 milyon Euro beklediği, oyuncunun da devre arasında İtalya'ya gitmeye sıcak bakmadığı belirlendi. Sezon sonuna kadar takımda kalıp, şampiyonluk yaşamak isteyen Barış Alper, bu sezon 5 farklı mevkide oynadı. Barış Alper Yılmaz, oynadığı 34 karşılaşmada 1 gol attı ve 4 de asist üretti.



ŞOKE EDEN MUSLERA İDDİASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 37 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Cimbom'a veda edeceği ve 1 yıl daha Çizme'de oynayıp kariyerini sonlandıracağı öne sürüldü. Muslera'nın ailevi nedenlerle böyle bir karar almayı düşündüğü belirtildi.



YUNUS İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başı Leicester'a 500 bin Euro'ya kiralanan Yunus Akgün, ilk golünü attı. İngiliz ekibiyle 17. maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, FA Cup'ta Birmingham'ı 3-0 yendikleri maçın 72. dakikasında 2. golü kaydetti. Yunus, 82'de oyundan alındı.

SÜPER LİG'DE MÜTHİŞ PAZAR

Süper Lig'de 23. hafta birbirinden kritik maçlara sahne olacak. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, saat 16.00'da Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos'un öğrencileri son hafta maçında Adana Demirspor'u 10 kişi kalmasına rağmen mağlup etmeyi başaramamıştı. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ise saat 19.00'da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı Kanarya, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent temsilcisini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe bu maçta 1 gol bulması halinde bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 100'e çıkartacak.

TETE İÇİN 7 MİLYON EURO

G.Saray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken oyuncularına da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Tete'ye Rus ekibi Zenit talip oldu. Ruslar'ın 2027 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Genç yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 3 asiste imza attı. Sarı-Kırmızılı Yönetimin ise 7 milyon Euro'yu az bulduğu ve Ruslar'dan 9 milyon Euro istediği öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.