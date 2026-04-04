CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey'in, İstanbul'daki 'mülk edinme' yolsuzluğunun bir benzerini kendi şehrinde uygulamaya koyduğu deşifre edildi.
Bozbey, eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında lüks villa aldı. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan iddianamedeki detaylar, yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklerin boyutunu ortaya koymuştu.
İmamoğlu'nun, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan o dönem değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, 2020-2021 döneminde kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi olduğu belirlenen Ali Nuhoğlu aracılığıyla 15 milyon TL bedelle "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirdiği belgelenmişti. İstanbul'da temelleri atılan bu "mülk edinme" stratejisinin bir benzerinin, İmamoğlu'nun siyasi yol arkadaşı ve "strateji ortağı" Mustafa Bozbey tarafından Bursa'da uygulandığı saptandı. Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzanan usulsüzlük zinciri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonla deşifre edildi.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Dosyadaki en çarpıcı bulgulardan biri, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey adına 2022 yılında alınan lüks villa oldu. Paravan şirket hesaplarından yapılan transferlerle finanse edilen bu villanın, rüşvet çarkının somut bir nişanesi olduğu belirtildi. Mustafa Bozbey, eşiyle birlikte ikamet ettiği bu villada gözaltına alındı. Ayrıca, Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci üzerinden aile üyelerine milyonlarca lira aktarıldığı, Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer ve aile vakfı olan NİLVAK üzerinden de finansal döngünün tamamlandığı ifade edildi.
PARAVAN VURGUN
Mustafa Bozbey ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin derinliği, soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası. 2019 yerel seçimlerini kaybettikten sonra siyasi geleceğini İmamoğlu'na bağlayan Bozbey, her fırsatta "Akıl hocam" diyerek İmamoğlu'nun yanında saf tutmuştu. Bozbey, 19 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve ekibiyle seçim stratejileri üzerine çalıştıklarını belirterek, "Birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ortaya çıkan detaylarda, iki ismin sadece seçim meydanlarında değil, "mülk edinme ve usulsüzlük" iddialarında da benzer yöntemlerle hareket ettikleri belirlendi.
Yolsuzluk çarkı, Bozbey ailesinin yakın akrabaları adına kurulan paravan şirketler üzerinden döndü. Özellikle Seres Gayrimenkul'ün, Mustafa Bozbey'in halasının oğlu üzerine kayıtlı olduğu, ancak şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşinin adresiyle aynı olduğu saptandı.
'BÜYÜK ADAM'IN VURGUN SİSTEMİ DEŞİFRE OLDU
Bursa Nilüfer Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması, MASAK raporu ve teknik takiplerle belgelendi. Yolsuzluk sarmalındaki isimler tarafından 'Büyük Adam' olarak kodlanan Mustafa Bozbey'in vurgun düzeninin ifşa edildiği MASAK raporuna SABAH'tan Ali Rıza Akbulut ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 27 Temmuz 2025'te hazırladığı raporda, rüşvet verdiği öne sürülen iş dünyasının isimlerini mercek altına aldı.
RÜŞVET DAİRESİ
Gözaltına alınan işadamlarının emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e dükkânlar devrettiği belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, paravan isimler üzerinden yürütülen bir rant ağını işaret etti. MASAK raporuna göre Pamuk, kat karşılığı projelerde rüşvet mekanizmasını kullanarak 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkardı.
Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan'ın sahibi olduğu Arslankale İnşaat kamuya ait alanları rüşvet karşılığında imara açtırdı. Tutuklu Atış Yapı'nın sahibi Ahmet Atış, Tamer İşler üzerinden rüşvet mekanizmasını işletmekle suçlanıyor. Tamer İşler, rüşvet pazarlıklarını yürüten ve işadamlarından alınan çekleri tahsil eden Turgay Erdem'e yakın kilit isim. Aytunç Esendemirci, Bozbey'in eski Özel Kalem Müdürü. Seden Bozbey'in hesaplarına rüşvet paralarını "talimatla nakit yatıran" kişi olarak kayıtlara girdi.