Aralarında bir Cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" sözleri, Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla somut karşılığını buldu.

ADLİYEYE UZANAN AĞ DEŞİFRE EDİLDİ Soruşturmanın, zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu hakkında yapılan bir ihbarla başladığı öğrenildi. İddialar üzerine başlatılan teknik takipte, yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından birçok ismin bağlantılı olduğu öne sürüldü. Yapılan incelemelerde 15 kişinin daha ağa dahil olduğu tespit edildi.

SAVCI, AVUKAT, PERSONEL… GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Operasyon kapsamında 1 savcı, 2 avukat, 7 adliye çalışanı ve 6 sivil hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin; uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliğin ihlali gibi suçlamalarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde çok sayıda yazışmaya ulaşıldığı belirtildi. Bu yazışmalarda, bazı adliye çalışanlarının görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı ve dosya süreçlerine müdahale ettiği öne sürüldü. Bazı şüpheliler hakkında tutuklama, bazıları hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İLK DALGA TAMAMLANDI

Zabıt katipleri Halil İbrahim Uğurlu ve Murat Çetinkaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, yeni gözaltıların olabileceği konuşuluyor.