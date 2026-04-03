6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrildi. Yaklaşan temmuz ayında memurları ve emeklilerini yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark bekliyor. Gerçekleşen enflasyon verileri de memurların ve emeklilerinin fark alacağını ortaya koyuyor.
ÜÇ ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart enflasyonu da yüzde 1.94 çıktı. Böylece üç aylık enflasyon yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Geriye üç enflasyon verisi daha kalırken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayında enflasyon farkı alacağı şimdiden belli oldu. Kesin fark 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. 2026 yılına yüzde 18.6 zam hem de bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak.
EN AZ 68 BİN TL
Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor. Bu tutarlar enflasyon farkıyla artacak.
Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.6, temmuz zammı da yüzde 10.86 olacak. Bu oran en düşük memur maaşını 68 bin 611 liraya yükseltecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 10.86 olursa 30 bin 788 liraya ulaşacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 7 zamlı: 100.990,88
% 10.86 zamlı: 104.634,10
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 7 zamlı: 68.904,79
% 10.86 zamlı: 71.390,51
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 7 zamlı: 86.904,33
% 10.86 zamlı: 90.039,38
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 7 zamlı: 78.503,76 %
10.86 zamlı: 81.335,76
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 7 zamlı: 95.458,98
% 10.86 zamlı: 98.902,64
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 7 zamlı: 87.330,19
% 10.86 zamlı: 90.480,61
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 7 zamlı: 160.955,82
% 10.86 zamlı: 166.762,26
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 7 zamlı: 80.003,90
% 10.86 zamlı: 82.890,02
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 7 zamlı: 102.945,77
% 10.86 zamlı: 106.659,51
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 7 zamlı: 71.550,90
% 10.86 zamlı: 74.132,08
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 7 zamlı: 144.545,23
% 10.86 zamlı: 149.759,67
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 7 zamlı: 96.907,76
% 10.86 zamlı: 100.403,68
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 7 zamlı: 82.018,71
% 10.86 zamlı: 84.977,52
Avukat
Mevcut: 90.000
% 7 zamlı: 96.300,00
% 10.86 zamlı: 99.774,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
% 7 zamlı: 105.698,88
% 10.86 zamlı: 109.511,94
Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
% 7 zamlı: 93.668,87
% 10.86 zamlı: 97.047,95
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
% 7 zamlı: 37.401,85
% 10.86 zamlı: 38.751,11
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
% 7 zamlı: 29.514,88
% 10.86 zamlı: 30.579,62
Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
% 7 zamlı: 62.070,70
% 10.86 zamlı: 64.309,89
Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
% 7 zamlı: 45.127,25
% 10.86 zamlı: 46.755,21
Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
% 7 zamlı: 44.387,88
% 10.86 zamlı: 45.989,16
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
% 7 zamlı: 44.953,91
% 10.86 zamlı: 46.575,61
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
% 7 zamlı: 32.042,22
% 10.86 zamlı: 33.198,14
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
% 7 zamlı: 64.745,70
% 10.86 zamlı: 67.081,39
Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
% 7 zamlı: 75.867,28
% 10.86 zamlı: 78.604,17
İmam-hatip
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46