CANLI YAYIN
Geri

Memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için ipucu geldi. Yüzde 7’lik artışa ilaveten enflasyon farkı göründü. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.
  • Ocak-şubat-mart döneminde gerçekleşen enflasyon verileri, memurların ve emeklilerin enflasyon farkı alacağını gösteriyor.
  • Enflasyon farkı hariç yüzde 7'lik artışla en düşük memur maaşı 66 bin 222, memur emeklisi aylığı 29 bin 716 liraya çıkacak.
  • İlk 6 aylık TÜFE yüzde 15 olursa temmuz zammı yüzde 10.86 olacak ve en düşük memur maaşı 68 bin 611 liraya yükselecek.
  • Kesin enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da TÜİK verilerine göre netleşecek.

6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrildi. Yaklaşan temmuz ayında memurları ve emeklilerini yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark bekliyor. Gerçekleşen enflasyon verileri de memurların ve emeklilerinin fark alacağını ortaya koyuyor.

Memura zam hesabı (Görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ÜÇ ENFLASYON NE ÇIKTI?

Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart enflasyonu da yüzde 1.94 çıktı. Böylece üç aylık enflasyon yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Geriye üç enflasyon verisi daha kalırken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayında enflasyon farkı alacağı şimdiden belli oldu. Kesin fark 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. 2026 yılına yüzde 18.6 zam hem de bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak.

Türk lirası

EN AZ 68 BİN TL

Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor. Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor. Bu tutarlar enflasyon farkıyla artacak.

Türk lirası

Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.6, temmuz zammı da yüzde 10.86 olacak. Bu oran en düşük memur maaşını 68 bin 611 liraya yükseltecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 10.86 olursa 30 bin 788 liraya ulaşacak.

Memur

MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 7 zamlı: 100.990,88
% 10.86 zamlı: 104.634,10
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 7 zamlı: 68.904,79
% 10.86 zamlı: 71.390,51
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 7 zamlı: 86.904,33
% 10.86 zamlı: 90.039,38

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 7 zamlı: 78.503,76 %
10.86 zamlı: 81.335,76
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 7 zamlı: 95.458,98
% 10.86 zamlı: 98.902,64
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 7 zamlı: 87.330,19
% 10.86 zamlı: 90.480,61
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 7 zamlı: 160.955,82
% 10.86 zamlı: 166.762,26
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 7 zamlı: 80.003,90
% 10.86 zamlı: 82.890,02

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 7 zamlı: 102.945,77
% 10.86 zamlı: 106.659,51
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 7 zamlı: 71.550,90
% 10.86 zamlı: 74.132,08
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 7 zamlı: 144.545,23
% 10.86 zamlı: 149.759,67
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 7 zamlı: 96.907,76
% 10.86 zamlı: 100.403,68
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 7 zamlı: 82.018,71
% 10.86 zamlı: 84.977,52
Avukat
Mevcut: 90.000
% 7 zamlı: 96.300,00
% 10.86 zamlı: 99.774,00

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Temmuz memura farklı zam

MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
% 7 zamlı: 105.698,88
% 10.86 zamlı: 109.511,94
Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
% 7 zamlı: 93.668,87
% 10.86 zamlı: 97.047,95
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
% 7 zamlı: 37.401,85
% 10.86 zamlı: 38.751,11
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
% 7 zamlı: 29.514,88
% 10.86 zamlı: 30.579,62
Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
% 7 zamlı: 62.070,70
% 10.86 zamlı: 64.309,89

Polis


Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
% 7 zamlı: 45.127,25
% 10.86 zamlı: 46.755,21
Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
% 7 zamlı: 44.387,88
% 10.86 zamlı: 45.989,16
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
% 7 zamlı: 44.953,91
% 10.86 zamlı: 46.575,61
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
% 7 zamlı: 32.042,22
% 10.86 zamlı: 33.198,14
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
% 7 zamlı: 64.745,70
% 10.86 zamlı: 67.081,39
Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
% 7 zamlı: 75.867,28
% 10.86 zamlı: 78.604,17
İmam-hatip
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46
Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
% 7 zamlı: 44.213,47
% 10.86 zamlı: 45.808,46

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler