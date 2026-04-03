6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrildi. Yaklaşan temmuz ayında memurları ve emeklilerini yüzde 7 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark bekliyor. Gerçekleşen enflasyon verileri de memurların ve emeklilerinin fark alacağını ortaya koyuyor.

ÜÇ ENFLASYON NE ÇIKTI?



Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart enflasyonu da yüzde 1.94 çıktı. Böylece üç aylık enflasyon yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Geriye üç enflasyon verisi daha kalırken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayında enflasyon farkı alacağı şimdiden belli oldu. Kesin fark 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. 2026 yılına yüzde 18.6 zam hem de bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak.