Mauro Icardi yeniden sahalara döndü! Arjantinli golcü Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer alacak

Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İstanbulspor karşılaşmasında 45 dakika görev aldı. İç sahadaki maçta gol de atan ve taraftarların beğenisini kazanan Arjantinli golcü ile ilgili teknik direktör Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Aslan'ın hocası Buruk, tecrübeli golcüyü Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Rams Park'ta Gaziantep FK ile oynanacak lig maçında ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin bu sezon da hücum hattındaki en etkili silahı olan Mauro Icardi, oynadığı 29 karşılaşmada 18 gol attı. Tangocu ayrıca takımına 6 da asist katkısı verdi.

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