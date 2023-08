Çalışana erken emeklilik geliyor

4 milyon memur ve 2.5 milyon emeklinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ilk etapta hizmet kollarının talepleri masaya yatırılacak. Bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize teklifleri ele alınarak karar verilecek. İşte taleplerden bazıları...

SAĞLIK

- 14 Mart Tıp Bayramı'nda çalışanlara ikramiye verilsin.

- Nöbet ücretleri ortalama 3 kata kadar artırılsın.

- Tüm sağlık çalışanları icap nöbet ücretinden yararlansın.

- Taban ödeme emekliliğe yansıtılsın. Sabit ek ödemelerde artış yapılsın. Gece tazminatı ödensin.

- Üniversite hastanelerinde görev yapan personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilsin.

- Tüm çalışanlara toplu taşımada indirim yapılsın.



BELEDİYE

- Afet olan yerlerde çalışanlara afet tazminatı ödensin.

- Zabıta personeli fiili hizmet zammından yararlandırılsın.

- Zabıta ve itfaiye personeline aylık maktu fazla çalışma ücreti 3 kat artırımlı ödensin.



EĞİTİM

- Özel hizmet tazminat oranları artırılsın.

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği 13 bin 414 liraya çıksın.

- Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı 230'a yükseltilsin.

- Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulansın.

- Üniversite akademik personeline ödenen üniversite ödeneği oranlarında 100 puan artış yapılsın.

- Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı fazla çalışma ücreti ödensin.

- Kalkınmada öncelikli yörelerde öğretmenlere, yüzde 10-90 ilave tazminat ödensin.



ENERJİ

- Personele ek ödeme yapılsın.

- Ayni veya nakdi olarak koruyucu giyim malzemesi verilsin.

- Görevlerini araç veya iş makinesi kullanarak yerine getirenlere ilave ücret verilsin.

- Bu hizmet kolunda çalışanların çocukları ücretsiz okul servisinden yararlandırılsın.



ULAŞTIRMA

- DHMİ Genel Müdürlüğü personeline tamamlayıcı sağlık sigortası ve BES yaptırılsın.

- Deprem bölgesinde görev yapan tüm personele 1 maaş tutarında para ödülü verilsin.

- Makinist, tren teşkil memuru, vagon teknisyeni, lojistik personeli başta olmak üzere personel alımı artırılsın.



DİYANET

- Yaz Kur'an kurslarında görev yapan din personelinin ek ders görevi haftalık 20 saat olarak uygulansın.

- Diyanet'te görev yapanlara Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yapanlara Vakıflar Haftası'nda ikramiye verilsin.



TARIM VE HAYVANCILIK

- Zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, laboratuvar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olanlar, gıda denetimi ve kontrolünü yapan personel, av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanlar ve orman koruma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla, zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlar ile benzeri görevlerde çalışanlar yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılsın.

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından faydalanmayan personele yıpranma tazminatı verilsin.



BÜRO

- Gençlik ve Spor Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin üniversitedeki çocukları yurtlardan yüzde 50 indirimli faydalandırılsın.

- Gümrük muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınması için çalışma yapılsın.

- Yılda 2 ikramiye verilsin.



BAYINDIR

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklensin.



HABERLEŞME VE İLETİŞİM

- PTT'ye 10 bin personel alınsın. Dağıtıcı/başdağıtıcı unvanlarında çalışanların prim gün sayılarına, her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklensin.

- 5510 sayılı Kanun'un 29. maddesi değiştirilerek aylık bağlama oranı her 360 gün için 2016'dan itibaren yüzde 2 yerine 3 olarak uygulansın.



KÜLTÜR

- Sözleşmeli arkeolog, müze araştırmacı, restoratör ve THS uzmanlarına ek özel hizmet tazminatı ödensin.

- Sanat teknik personelinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilsin.