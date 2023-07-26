Emekliye toplu sözleşme!

Memurlar ve memur emeklileri için heyecanlı süreç başlıyor. 1 Ağustos'ta startı verilecek toplu sözleşmeyle memurların ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

SEYYANEN ZAM-AİLE DESTEĞİ

Konfederasyonların masaya taşıyacakları teklif listesinde memurların yanı sıra emeklilere ilişkin de önemli maddeler bulunuyor. Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması, hem Memur-Sen'in hem Türkiye Kamu-Sen'in teklifleri arasında ilk sırayı alırken, ortak taleplerden biri de aile yardımına yönelik.

Her iki konfederasyon da memurlara verilen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Halen memurlara eş için bin 158, çocuk için de 6 yaş altındaysa 254,90, üstündeyse 127,45 lira aylık ödeme yapılıyor.

Bu ödeme Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışla yükselirken; Memur-Sen'in talebi hayata geçirilirse mevcut katsayıya göre eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı yaş ayrımı olmaksızın 500 liraya yükselecek.

Emekli ikramiyesi hesabında tüm sürelerin dikkate alınması da öne çıkan teklifler arasında bulunuyor. Sosyal tesislerin yüzde 50 indirimli kullanılması, sendika üyeliğinin sürdürülebilmesi de emeklilere ilişkin diğer talepler arasında yer alıyor.



3 KAT EK ÖDEME

Dikkat çeken bir talep de emeklilere her ay verilen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemenin 3 kat artırılması. Bu teklif kabul görürse, örneğin 15 bin lira emekli aylığı olan bir kişinin 600 lira olan ek ödemesi bin 800 liraya yükselecek. Böyle bir düzenleme yapılması halinde sadece memur emeklilerini değil, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayabilecek. Tüm emeklilerin ek ödemeleri artacak. Aylık gelirleri de bu yolla yükselmiş olacak.

İLK RANDEVU 1 AĞUSTOS'TA

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının 1 Ağustos'ta yapılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, toplantıya kendisinin de katılacağını belirterek, görüşmeleri uzlaşmayla sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

İŞTE TEKLİFLER

MEMUR-SEN:

- Emekli kamu görevlileri ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

- Emekli olan kamu görevlileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilsin. Emekli olduğu tarihte sendika üyeliği bulunmayanlar, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilsin.

- 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara da bu kanunlara tabi geçen çalışmaların karşılığı emekli ikramiyesi ödensin.

- Emekli ikramiyesi hesaplamasına tam hizmet yılından eksik kalan süreler de dahil edilsin.

- Memurlara yapılan 8 bin 77 lira seyyanen artış memur emeklilerine de yansıtılsın.

- Emeklilere ödenmekte olan ek ödeme tutarı 3 katı olarak uygulansın.

- Aile yardımı kapsamında verilen eş yardımının göstergesi 4.000, çocuk yardımının göstergesi de yaş ayrımı yapılmaksızın 1.000 olsun. Kamu görevlileri emeklileri de eş-çocuk yardımından yararlandırılsın.

TÜRKİYE KAMU-SEN:

- Memurlara yapılan bütün ek ödemeler emekli maaşı ve ikramiye hesaplamasına esas alınsın.

- Özel hizmet tazminatının emekli aylığına yansıtma oranları yükseltilsin.

- Eş ve çocuk yardımı emeklilere de ödensin.

- Memurluktan ayrılıp tekrar dönenlere boşta geçen süreler için borçlanma imkanı verilsin.

- Kamuda işçi olarak çalışırken memur ya da sözleşmeli olarak göreve başlayanların işçilikte geçen süreleri için de ikramiye ödensin.