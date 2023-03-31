Çalışan EYT’liye en az 638 TL zam

EYT'lilere 1 Nisan'da emekli aylığı bağlanması için bugün son gün. Şu ana kadar başvurular 1.5 milyonu aşarken, bu kişilerin maaş ödemeleri de 17 Nisan'dan itibaren başlayacak. Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi pek çok kazanca kavuşacak. Çalışmaya devam edenler bir kazancı da 'prim farkı' nedeniyle elde edecek. İşverenle anlaşması brüt ücretten olanların eline geçecek para, aynı maaşla devam etse bile artacak.







PRİMLER DEĞİŞECEK

SSK'lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerde ise brüt ücretlerden sadece yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyor. Bu prim farkı emekli olup çalışmaya devam eden tüm SSK'lılarda yaşanıyor. Ancak bu fark, işverenle brüt maaş üzerinden anlaşma yapanlara yansıyor. Net maaştan anlaşanlarda ise bu fark işveren tarafından değerlendiriliyor. Asgari ücretli işçiye 10 bin 8 lira olan brüt ücretinden yüzde 15 oranında yani 1.501,20 lira prim kesintisi yapılarak net 8 bin 506 lira 80 kuruş ödeniyor. Bu işçi emekli olup aynı brüt ücretle çalışmaya devam ettiğinde prim kesintisi yüzde 7.5'e yani 750,60 liraya inecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9.144,81 lira geçecek. İşçinin net ücreti 638,1 lira artmış olacak. Bu artış brüt maaşı 11 bin lira olanda 701,25, 15 bin lira olanda 956,25, 20 bin lira olanda bin 275, 25 bin lira olanda bin 593 lirayı bulacak. Brüt maaşı 30 bin lira olanın net ücreti ise bin 912 lira yükselecek.



30 GÜN SÜREYE DİKKAT

EYT'lilerden aynı işyerinde devam edenlerin işveren primi de düşecek. Bunun için 30 gün kuralı bulunuyor. İşverenlerin emekli çalışan için ödediği yüzde 24.5'lik sosyal güvenlik destek primi, EYT düzenlemesiyle emekli olan çalışan eğer 30 gün içinde işe yeniden başlarsa yüzde 19.5 olarak uygulanacak.

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