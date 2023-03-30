EYT’liye en az 18.000 TL

MİLYONLARCA EYT'li Nisan'da ilk emekli maaşını almaya hazırlanıyor. Yarın akşama kadar başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan tarihi itibariyle bağlanırken, işlemleri yetişenlerden SSK emeklileri Nisan ayının 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Nisan arasında ilk maaşlarını alabilecek. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere peşin maaş ödemesi yapılacak. Nisan ayında maaşı verilenlere hem ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı birlikte yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödeme tarihi 17 Nisan olan EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını birlikte alacak. Aylık ödeme tarihi 28 Nisan olan EYT'liye ise ek ödeme dahil bir peşin maaşla birlikte 27 günlük maaş farkı yatırılacak.



YA MAYIS'TA ÖDENİRSE

Eğer EYT'li Mart'ta başvurmuş ama ilk ödemesi Mayıs ayında yapılacaksa, 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş birlikte verilecek. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. Örneğin; ilk maaş 17 Mayıs'ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı toplu olarak yatırılacak.



2-3 GÜNDE PROMOSYON

EYT'lilere eğer başvurusunu yapmışsa emekli aylığının ardından 2-3 iş günü içerisinde promosyon da ödenecek. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Nisan ayı başında yenilenecek kampanyalarla, emekli olan EYT'lilerin 3 yıllık dönem için alacağı tutar daha da artabilecek.



İKRAMİYE DE VERİLECEK

BU ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler hesaplarında ayrıca zamlı bayram ikramiyesini de görecek. Hesaplara 2 bin lira Ramazan Bayram ikramiyesi yatırılacak. İkramiye 17-20 Nisan arasında beklenirken, tam tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Maaş işlemleri bu ödeme tarihine kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.



TABANDAN MAAŞ ALANIN KAZANCI

NİSAN ödeme döneminde en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya çıkacak. Ödeme tarihi 17 Nisan olan ve taban tutardan ödeme alacak bir EYT'liye, ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira maaş ve 16 günlük maaş farkı olarak en az 4 bin lira verilecek. 2 bin lira ikramiyeyle hesaba 13 bin 500 lira yatırılacak. Seçilen bankaya göre 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon da olacak. Bu durumda tabandan ödeme alana 17 Nisan'da 18 bin ile 22 bin 500 lira arasında para verilecek.



1.5 MİLYON BAŞVURU

PRİM ve yıl şartını tamamlayanların aylık kaçırmamak ve Ramazan Bayramı ikramiyesi almak için bugün ya da en geç yarın başvurmuş olması gerekiyor. EYT'lilerden emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Antalya'da 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.



KİME, NE KADAR YATIRILACAK?



7.500 TL MAAŞI OLAN

Maaş tutarı: 7.500 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 17 Nisan

16 günlük maaş farkı: 7.500 / 30 x 16 = 4.000 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 4.500-9.000 TL

TOPLAM: 18.000-22.500 TL



10.000 TL MAAŞI OLAN

Maaş tutarı: 10.000 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 26 Nisan

25 günlük maaş farkı: 10.000 / 30 x 25= 8.333 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 5.000-10.000 TL

TOPLAM: 25.333-30.333 TL



15.000 TL MAAŞI OLAN

Maaş tutarı: 15.000 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 28 Nisan

27 günlük maaş farkı: 15.000 / 30 x 27 = 13.500 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 5.000-10.000 TL

TOPLAM: 35.500-40.500 TL

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