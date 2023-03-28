Felaketin yaraları sarılıyor

Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. 11 ilde yaşadığımız son felaketten hemen sonra da yaralar sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinin hikayesi adeta yeniden yazılırken, konutların temeli jet hızıyla atıldı. Hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantılar ile yeni temeller atılırken, 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı. Toplamda bölgede 650 bin konut yapılarak depremzede vatandaşlara teslim edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, "Deprem bölgesinde yeni master plan çalışmaları yürütülüyor. Akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, mimar, mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirleniyor. Afet konutları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 olacak" dedi.



BİR YILDA TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak. Deprem bölgesine inşa edilecek yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak."



VATANDAŞ YALNIZ DEĞİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşların zarar gören ev ve işyerlerinin yerine kalıcı konutlar inşa etmek amacıyla başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık bazı il ve ilçelerde tamamladığı konutlarını teslim ederken diğer bölgelerde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da teslimlerini gerçekleştirdi.



ELAZIĞ YENİLENİYOR

Elazığ depremi sonrası inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı. Elazığ'da inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacak. 27 bin 778 konut yapımı planlandı. 25 bin 674 konut ihalesi yapıldı. 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817 afet konutu (3 bin 575'i köy evi), 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 işyerinden bin 178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı. 16 okul tamamlandı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Sivrice'de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.



MALATYA'DA 8 İLÇEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Malatya'da ve 8 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya'da 6 bin 32 afet konutu, 2 bin 106 kentsel dönüşüm konutu ve 592'si sosyal konut olmak üzere toplam 8 bin 730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6 bin 89. Bölgede bin 570 köy evi yapıldı, bin 248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi. 8'i hasar görmüş, 1'i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlanıp teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5'ü tamamlandı. 1 millet bahçesi tamamlandı, 1 millet bahçesinin de yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden 1 adet PÖH (Polis Özel Harekât) merkezi bulunuyor. Gelinciktepe Mevkide (merkez) 550 milyon lira bedelle bin 527 konut üretilerek, teslim edildi. Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. İlçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 cami inşa edildi.



SÖZ VERİLDİĞİ TARİHTE YAPILDI

■ Sivrice'de 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı.

■ İzmir'deki 5 bin 61 konuttan 4 bin 604'ü tamamlandı.

■ 2021'de Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınlar sonrasında bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

■ Kastamonu'da sel afetinin ardından 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapılırken, Sinop'un Ayancık ilçesinde 79 konut, 56 dükkân ve 2 sanayi sitesi inşa edildi.

■ 2022 Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

■ Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konutun inşası tamamlanırken, Rize'de ise 400 konut yapılıyor.

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