EYT’liye kolay emeklilik

28 Şubat'ta açılması beklenen TBMM'nin en önemli gündem maddelerinden birini EYT düzenlemesi oluşturacak. Bu düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak. TBMM gündemindeki önemli düzenlemelerden biri de yapılandırma düzenlemesi olacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle bazı borçlar silinirken, bazıları da kolayca kapatılabilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen, Genel Kurul gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle, prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de muradına erecek. Emeklilik şartlarını tamamlayan Bağ-Kur'lular, borcunu kapatarak maaşa kavuşacak. İşte yapılandırmanın detayları...



✖ Ana para borcu nasıl güncellenecek?

1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.



✖ Taksitli ödeme tutarları nasıl hesaplanacak?

Yapılandırılan borç 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE ile güncellenen borç, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpılacak, taksit sayısına bölünerek aylık taksit tutarı hesaplanacak. ✖ Peşin ödemede hangi avantajlar sunulacak? Katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların da yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.



✖ Ne zaman başvurulacak?

Başvuruların ilgili idareye 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.



✖ Ödemeler ne zaman başlayacak?

Peşin ödemeler ve ilk taksit için son tarih 31 Mayıs. Diğer taksitler ise takip eden aylık dönemler halinde yapılacak.



✖ Prim borcunu yapılandıran ne zaman emekli olabilecek?

Emeklilik için şartlarını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırmaya başvurup ödemeyi yapar yapmaz emekli olabilecek. Emeklilik için ödemenin tamamlanması gerekecek.



✖ Kredi kolaylığı gelir mi?

Geçmiş düzenlemelerde bankalar prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlara kredi imkanı sunmuştu. Bu kişiler emekli olabileceklerine dair yazıyla bankaya başvurmuş, hem peşin ödeme avantajıyla borcunu kapatmış hem de emekli aylığından taksitler halinde krediyi geri ödeme imkanı elde etmişti. Benzer imkan bu yasanın ardından da bekleniyor.



KATSAYILAR

● 12 taksit: 1,09

● 18 taksit: 1,135

● 24 taksit: 1,18

● 36 taksit: 1,27

● 48 taksit: 1,36

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