TBMM EYT gündemi ile açılacak! EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacaklar? Geriye dönük maaş bağlanır mı?

TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti. Haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.

Peki 28 Şubat sonrası EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz en kısa sürede EYT yasasını çıkaracaktır. Tüm siyasi partilerin mutabakatı ile beraber ben EYT yasasının çıkmasını bekliyorum.

Başkan Erdoğan dün itibarıyla kapsamlı bir sosyal ve ekonomik paketleri açıkladı. Bunlarda yasalaşması gereken ve deprem bölgesinde acil karar alınması gereken hususlar mevcut. Meclis'in açılmasıyla beraber öncelikle bu hususların görüşüleceğini düşünüyorum.

'MART AYINDA DEPREM TEDBİRLERİ DEVREYE ALINACAK'

Mart ayı içerisinde öncelikli olarak deprem ve diğer sosyal, siyasi ekonomik tedbirlere ilişkin paketler ve kanunlar devreye alınacaktır. Tabi ki de Meclis'in takdiri burada en yüksek mertebedir. Meclis takdir eder ve bu yasalaşırsa kabul edilir.

Devletimiz derse ki mart ayında bunu yapacağız mart ayında yasalaşırsa nisan ayında ilk maaşlar verilir. Nisan ayında yasalaşırsa mayıs ayında ilk maaşlar EYTlilere verilir.

KİMLERE KAÇ GÜN GEREKİYOR?

* SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dahil 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes düzenleme kapsamında bulunuyor. Borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekebilenler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kişiler, borçlanmayla gelinen işe başlangıç tarihindeki prim gün şartlarına tabi olacak.

* Bağ-Kur'dan emekli olacak kadınlara 7200, erkeklere 9000 prim günü tamamladıklarında yaşları ne olursa olsun emekli aylığı bağlanabilecek.

* Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadınlardan 7200, erkeklerden de 9000 prim günü sağlayanlar EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

* Mevcut tasarıya göre, SSK'lılardan kadın ise 20 (bu süre doldu), erkek ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Erkek çalışanlardan sigorta başlangıcı 23 Kasım 1980 ve öncesi olanlar ile kadın çalışanlardan 23 Mayıs 1985 ve öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için kademeli olarak 5975 güne kadar çıkan kademeli prim gün uygulanıyor. Kimilerine 75 gün, kimilerine de 975 gün gerekiyor.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Deprem bölgesi için kısa çalışma ve nakdi ücret destekleri yapılacak. Ben o yüzden özellikle mart ayında deprem ile ilgili olarak alınması gereken acil kanunların Meclis'ten geçmesini bekliyorum. Daha sonra ilk etapta acil önlemler alındıktan sonra nisan ayında bunun yasalaşmasını ve mayıs ayında vatandaşlarımızın ilk maaşlarını almalarını öngörüyorum.

EYT'LİLERİN MAAŞ ALMA TARİHİNİN GECİKMESİ DURUMUNDA ALACAKLARI ÜCRETLER TOPLU MU YATAR?

Emeklilikte başvuru esastır. Kanun çıkmasıyla beraber başvuru yapılacaktır. Başvurudan sonra emeklilik maaşı bağlanmazsa başvuru ile birlikte hak kazanılan aylar toplanabilir.

'GERİYE DÖNÜK MAAŞ BAĞLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Şubat ayında ilk maaş bağlanacaktı, mart ayında bağlanacaktı veya geriye dönük bir maaş bağlaması ile ilgili beklentiler söz konusu değil."