Yeni asgari ücret için yıllık enflasyon refah payı formülü

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. Komisyonun çalışmalarında enflasyon verileri dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek. 2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.88 arasında yer alıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ara zam da dikkate alınarak bir hesap yapılırsa, şöyle bir tablo ortaya çıkabilecek:



TEMMUZ VERİSİ DE KATILIRSA

● Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Temmuz'da da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Bu artış dikkate alınarak yıllık enflasyon yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 7 bin 425 liraya ulaşacak. Bunun üzerine örneğin 10 puan refah payı eklenirse asgari ücret 7 bin 975 lirayı bulacak. 2021'de enflasyon yüzde 36.08, Ocak ayı asgari ücret artışı da yüzde 50.51 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyonun yaklaşık 14.5 puan üstünde artış oldu. Yeni ücrete aynı oranda refah payı yansıtılırsa 8 bin 223 liraya ulaşılacak.

● AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran dikkate alınarak aynı formülün uygulanması halinde asgari ücret yüzde 43.88 artışla 7 bin 913 liraya yükselecek. Refah payı 10 puan olursa asgari ücrette 8 bin 463 lira, 14.5 puan olursa 8 bin 711 lira seviyesine ulaşılacak.



GÖZLER KOMİSYON'DA

Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu model merakla beklenirken, asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği tahminleri geliyor. Vergi desteğinin yeni yılda da sürmesi beklenirken, prim desteği olup olmayacağı da merak ediliyor. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergiprim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.



Enflasyon tahmini: % 65

Temmuz artışı: % 30

Zam oranı: % 65 – 30 = % 35

Net asgari ücret: 5.500,35 x % 35 = 7.425,47 TL

% 10 refah payı: 5.500,35 x % 45 = 7.975,50 TL

% 14.5 refah payı: 5.500,35 x % 49.5= 8.223,02 TL



Enflasyon tahmini: % 73.88

Temmuz artışı: % 30

Zam oranı: % 73.88 – 30 = % 43.88

Net asgari ücret: 5.500,35 x % 43.88 = 7.913,90 TL

% 10 refah payı: 5.500,35 x % 53.88 = 8.463,94 TL

% 14.5 refah payı: 5.500,35 x % 58.38 = 8.711,45 TL

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