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''ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM...'' Bakan Bilgin'den 2023 ASGARİ ÜCRET açıklaması

''ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM...'' Bakan Bilgin'den 2023 ASGARİ ÜCRET açıklaması
25.11.2022 15:22

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Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak. Komisyonun çalışmalarında enflasyon verileri dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek. 2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.88 arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kendisine yöneltilen "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna net cevap verdi. İşte Bilgin'in son dakika 2023 ASGARİ ÜCRET ile ilgili açıklaması...

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