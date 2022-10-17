İşsize 5 destek! Çalışanlar kadar işsizlerde destekler artıyor

10 AY MAAŞ: Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile alıyor. İşsizlik maaşının tutarı ise en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Temmuz'da yürürlüğe giren asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği tutarları arttı. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay ayrılanlara en az 2 bin 423, Ekim'de ve sonrasında ayrılanlara da en az 2 bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 5 bin 137 liraya yükseldi.



İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler, işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan vatandaşlardan bu programlara katılanlara günlük 211,55 lira ödeniyor. Ödeme öğrenciler için 158,66, işsizlik ödeneği alanlar için 105,78 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 232,71 lira veriliyor. Programların azami süresi alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.



MESLEK EĞİTİM KURSU: İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 63,478-137,51 lira arasında ödeme yapılıyor. Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 84,62 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa ödeme 137,51 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ödeme, istihdam garantisiz ise 63,47, istihdam garantili ise 84,62 lira olarak uygulanıyor. Bitiminde Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.



DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.



SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

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