Borçlanma yapmayı planlayanlar dikkat! Doğum ve askerlik borçlanmasında taban tutarlar 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla yükselecek. Bu nedenle elini çabuk tutanlar, kazançlı çıkacak. Daha az ödemeyle eksik primler tamamlanabilecek, emeklilik tarihi erkene çekilebilecek.
ASGARİ ÜCRET ETKİSİ
Şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her ay için en az 2 bin 70 lira ödüyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması 49 bin 697, 18 ay askerlik borçlanması 37 bin 272 liradan başlıyor. Örneğin; asgari ücret net 7 bin 500 liraya, brüt 8 bin 823 lira 53 kuruşa çıkarsa 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 752,81 lira yükselerek 2 bin 823 lira 53 kuruşa ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanması için en az 50 bin 823, 2 yıllık doğum borçlanması için de 67 bin 764 lira ödenmesi gerekecek. 18 aylık askerlik borçlanmasında en az 13 bin 550, 2 yıllık doğum borçlanmasında 18 bin 67 lira fark ortaya çıkacak.
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- 27.09.2022 Gazete
Hesaplı emeklilik
Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanmada tutarlar yeni yılla birlikte artacak. Net asgari ücret 7 bin 500 liraya çıkarsa askerlik borçlanmasında 13 bin 550, doğum borçlanmasında 18 bin 67 lira fark oluşacak. Erken davranan daha az ödeyecek.
Borçlanma yapmayı planlayanlar dikkat! Doğum ve askerlik borçlanmasında taban tutarlar 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla yükselecek. Bu nedenle elini çabuk tutanlar, kazançlı çıkacak. Daha az ödemeyle eksik primler tamamlanabilecek, emeklilik tarihi erkene çekilebilecek.