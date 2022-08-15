İsteğe bağlı sigorta rehberi! Prim tutarları yeni asgari ücretle arttı

Ülkemizde emeklilik için gereken 3 şarttan biri prim. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor. Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta. Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Temmuz'da hayata geçen yeni asgari ücretle birlikte ödenecek tutarlar değişti. Buna göre; isteğe bağlı prim ödeyenlerin, borçlanma yapacakların yatıracakları tutarlar şöyle oldu:

Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada prim en düşük 2 bin 70 lira 72 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primi de 2 bin 1 lira oldu. Evde ürettiğini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, prim ödeyerek emekli olabiliyor.

Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 69,02, en yüksek prim 517,68 lira olarak yatırılacak. Kadınlar doğumdan sonra çalışmadıkları süreyi (en çok 2 yıl) borçlanabilirken, en çok 3 çocuk için bu imkandan yararlanıyor. Doğumların da sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Askerlik borçlanması ise sigortalı olmadan önce yapılmışsa yaşı erkene çekip prim gün sayısını artırıyor. Sigortadan sonra askerlik yapılmışsa yapılacak borçlanma sadece prim kazandırıyor. 1 aylık borçlanma en az 2 bin 70 lira 72 kuruş.

Ev hizmetlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar da primini kendi ödeyebiliyor. Emekli olmak isteyenlerin bu kapsamda ödeyeceği aylık prim tutarı yeni asgari ücretle birlikte 2 bin 103 lira 8 kuruş oldu.

Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, eksik primlerini tamamlayabiliyor. Prim tutarı bu yıl 29 gün üzerinden hesaplanıp 30 gün kabul ediliyor. İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 2 bin 32 lira 97 kuruş prim yatırıyor. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 2 bin 220 lira 63 kuruş ödemesi gerekiyor.

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 2 bin 70 lira, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 2 bin 264 lira üzerinden gün sayısına göre ödeme yapıyor.

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