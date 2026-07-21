Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son dönemde halka arz onaylarını hızlandırması, yatırımcıların borsaya ilgisini artırdı. Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre Borsa İstanbul'da 26 Haziran'da 6 milyon 405 bin 563 olan yatırımcı sayısı, 3 haftada 462 bin 546 kişi artarak 6 milyon 868 bin 109'la 17 Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aylık verilerine göre halka açık kısmın piyasa değerine göre saklama oranlarında yerli yatırımcının payı yüzde 67.67, yabancının payı ise yüzde 32.33 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcı sayısında Mayıs 2024'te 8.6 milyon aşılarak rekor kırılmıştı.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana 23 şirket halka arz edildi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü 48.3 milyar lira olurken, gelen talep ise 243.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu halka arzlara katılan yatırımcı sayısı ise 18.7 milyona ulaştı. Yılın ilk yarısında şirketler bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla da 35.6 milyar TL kaynak sağladı. Böylece 2026'da şimdiye kadar hisse senedi piyasası yoluyla şirketlere sağlanan kaynak tutarı 84 milyar lirayı geçti.

7 AYDA 2025 AŞILDI

Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyarlık, 2022'de 40 şirket 19.3 milyarlık, 2023'te 54 şirket 79.3 milyarlık, 2024'te 34 şirket 59.5 milyarlık, 2025'te ise 18 şirket 45.1 milyar liralık halka arza imza attı. 2026'da ise şu ana kadar 23 şirket 48.3 milyarlık halka arz yaparak, 2025'in tamamını geride bıraktı. Borsada 2021'den bu yana 221 şirket halka açıldı. Bu halka arzların toplam büyüklüğü 221.3 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla da 251.2 milyar lira kaynak yaratıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alan 4 şirketin halka arzı da bu hafta gerçekleştirilecek. Albayrak Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji ve Kardemir Çelik'in toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 776 milyon TL olacak. 4 şirketin işlemi tamamlanmasıyla birlikte bu yıl 27 şirket 62.1 milyar liralık halka arz yapmış olacak. Böylece 2023'teki 79.3 milyar liralık rekora bir adım daha yaklaşılacak.