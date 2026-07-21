Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3 haftada 462 bin artışla 6,8 milyonu geçti
Halka arzların tekrar hızlanması, yatırımcıların rotayı borsaya çevirmesini sağladı. Son 3 haftada 462 bin kişilik artışla 6 milyon 868 bini aşan yatırımcı sayısı Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son dönemde halka arz onaylarını hızlandırması, yatırımcıların borsaya ilgisini artırdı. Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre Borsa İstanbul'da 26 Haziran'da 6 milyon 405 bin 563 olan yatırımcı sayısı, 3 haftada 462 bin 546 kişi artarak 6 milyon 868 bin 109'la 17 Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aylık verilerine göre halka açık kısmın piyasa değerine göre saklama oranlarında yerli yatırımcının payı yüzde 67.67, yabancının payı ise yüzde 32.33 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcı sayısında Mayıs 2024'te 8.6 milyon aşılarak rekor kırılmıştı.
23 ŞİRKET HALKA AÇILDI
Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana 23 şirket halka arz edildi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü 48.3 milyar lira olurken, gelen talep ise 243.2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bu halka arzlara katılan yatırımcı sayısı ise 18.7 milyona ulaştı. Yılın ilk yarısında şirketler bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla da 35.6 milyar TL kaynak sağladı. Böylece 2026'da şimdiye kadar hisse senedi piyasası yoluyla şirketlere sağlanan kaynak tutarı 84 milyar lirayı geçti.
ŞİRKETLER ROTAYI BORSAYA ÇEVİRDİ
|YIL
|ŞİRKET
|HALKA ARZ (MİLYON TL)
|TALEP (MİLYON TL)
|2021
|52
|21.561
|131.385
|2022
|40
|19.299
|123.296
|2023
|54
|79.298
|540.648
|2024
|34
|59.511
|189.861
|2025
|18
|45.155
|99.123
|2026
|23
|48.313
|243.207
|TOPLAM
|221
|273.137
|1.327.520
7 AYDA 2025 AŞILDI
Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyarlık, 2022'de 40 şirket 19.3 milyarlık, 2023'te 54 şirket 79.3 milyarlık, 2024'te 34 şirket 59.5 milyarlık, 2025'te ise 18 şirket 45.1 milyar liralık halka arza imza attı. 2026'da ise şu ana kadar 23 şirket 48.3 milyarlık halka arz yaparak, 2025'in tamamını geride bıraktı. Borsada 2021'den bu yana 221 şirket halka açıldı. Bu halka arzların toplam büyüklüğü 221.3 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla da 251.2 milyar lira kaynak yaratıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alan 4 şirketin halka arzı da bu hafta gerçekleştirilecek. Albayrak Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji ve Kardemir Çelik'in toplam halka arz büyüklüğü 13 milyar 776 milyon TL olacak. 4 şirketin işlemi tamamlanmasıyla birlikte bu yıl 27 şirket 62.1 milyar liralık halka arz yapmış olacak. Böylece 2023'teki 79.3 milyar liralık rekora bir adım daha yaklaşılacak.
HİSSE SENEDİ VARLIKLARI ZİRVEDE
Yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisinin artması, finansal varlıkların yapısını da değiştirdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları haziran sonu itibarıyla 49 trilyon 684 milyar TL ile rekor kırdı. Finansal varlıklarda haziran sonu itibarıyla son 1 yıldaki büyüme yüzde 36.3 oldu. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi varlıkları da yüzde 61.8 artarak 3 trilyon 889 milyar liradan 6 trilyon 295 milyar liraya çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 10.6'dan 12.6'ya yükseldi.
YATIRIMCI SAYISI 1.5 YILIN ZİRVESİNDE
|Tarih
|Endeks
|Yatırımcı Sayısı
|17 Mayıs 2024
|10.643
|8.624.243
|17 Ocak 2025
|9.977
|6.933.752
|18 Temmuz 2025
|10.366
|6.438.354
|26 Aralık 2025
|11.294
|6.366.710
|26 Haziran 2026
|14.274
|6.405.563
|03 Temmuz 2026
|14.417
|6.819.248
|10 Temmuz 2026
|14.321
|6.847.847
|17 Temmuz 2026
|13.981
|6.868.109
MEVDUATTA TL'NİN PAYI YÜKSELİYOR
Ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamak için kararlılıkla uyguladığı politikalar, bir yandan öngörülebilirliği artırırken, güçlenen yatırımcı güveni mevduatta TL'ye geçişi hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verilerine göre 10 Temmuz itibarıyla TL mevduat hacmi 17 trilyon 281 milyar liraya çıkarken, yabancı para mevduat hesaplarının büyüklüğü 216.8 milyar dolara indi. Toplam mevduat içerisinde TL'nin payı yüzde 63.05'e yükselirken, yabancı paranın payı yüzde 36.95'e geriledi. Ağustos 2023'te TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 31.6 seviyesine gerilemişti. O tarihte 3.4 trilyon lira ile toplam mevduatın yüzde 26.2'si büyüklüğe ulaşan kur korumalı mevduat ise son veri itibarıyla 200 milyon liraya indi.
Yerli yatırımcının finansal varlık tercihinde TL mevduata kayış sürüyor. Haziran sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 29.6 artarak 13 trilyon 512 milyar liradan 17 trilyon 521 milyar liraya ulaşan TL mevduatın, finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 35.2 oldu. Başka bir ifade ile yerli yatırımcılar finansal varlıklarının üçte birinden fazla TL mevduatta tutuluyor. Finansal varlıklar içerisindeki TL mevduat hacmi haziran sonu itibarıyla son 3 yılda yüzde 176 arttı.