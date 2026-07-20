Haluk Levent'in 6 yıl önceki videosu gündem oldu: "Biz paraya el sürmeyiz"

Yıllarca güvenip paralarını gözü kapalı gönderen insanlar, Levent'in "Benim de böyle bir zaafım var" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmasına ve milletin canını yakmasına isyan bayrağını açtı.

Vatandaşlar , "Müthiş yetenek, adam harbiden hem çalıp hem söylüyormuş! Meğer Ahbap'ı kurarken 'Hayallerimi yaşıyorum' derken yalan söylemiyormuş, hayatında hiç göremeyeceği paralarla kumar masasında bahis oynayıp kendi hayallerini yaşamış! " sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

GÖZÜMÜZDE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ KOCAMAN BİR SIFIRMIŞ!

Zor günde halkın sırtından milyarlık kumar bütçeleri yaratan ünlü şarkıcı için sosyal medyada çığ gibi büyüyen güncel yorumlar infialin boyutunu gözler önüne serdi. Aldatılan, paraları yasa dışı sitelere giden cömert hayırseverler tek ses oldu: "Bu adama güvenen saf, iyi niyetli insanlara selamlar, sizin suçunuz yok. Bu yaratık çok iyi rol yapmış." yorumlarında bulundu.

"Tarihe öyle bir geçtin ki büyük harflerle hem de YÜZ KARASI olarak geçtin!"