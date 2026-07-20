Haluk Levent'in 6 yıl önceki videosu gündem oldu: "Biz paraya el sürmeyiz"
Yıllarca "Biz paraya dokunmayız, biz sadece vesileyiz" diyerek ekranlarda saflık rolü oynayan Haluk Levent'in kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü. Sosyal medyada yeniden gündeme oturan 2020 yılına ait video, Levent'in aslında nasıl bir "PR" dehası ve şovmen olduğunu gözler önüne serdi. Geçmişte paraya el sürmediğini iddia eden Levent'in, toplanan devasa yardımları yasa dışı bahis masalarında ve kumar sitelerinde nasıl sıfırladığı gerçeğiyle yüzleşen hayırsever vatandaşlar tek bir ses oldu: "Biz bu ahlaksızlığı hiç unutmayacağız!"
Millet can derdindeyken, asrın felaketinde göçük altından yükselen çığlıkları kendi lüksü ve şahsi kumar tutkusu için finansal birer basamağa dönüştüren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in foyaları bir bir ortaya çıkarken 6 yıl önce katıldığı programdaki sözleri gündeme geldi.
Ekranlarda "Biz paraya el sürmeyiz, biz sadece köprüyüz" diyerek saflık ve dürüstlük abidesi rolü kesen Levent'in, depremzedeler için toplanan yüz trilyonlarca liralık devasa bütçeleri yasa dışı bahis sitelerinde nasıl buharlaştırdığı ve milletin can havliyle gönderdiği tonlarca erzağı depolarda çürümeye terk ettiği belgeleriyle kanıtlandı!
KENDİ CEBİNE İNDİRİRKEN KARŞI DEĞİLDİ
Levent milyonluk paraları cebine indirdi. Videodaki "biz parayı cebine indirenlerin karşısındayız" vurgusu 6 yıl sonra anlam kazandı. Levent meğer kendini yıllar önce aklama çalışmalarına başlamış bile.
Katıldığı bir programda adeta üstüne basa basa "Biz aracıyız, biz vesileyiz, ahbaplar paraya dokunmaz, havale almaz" diyerek kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi pazarlayan Levent'in, arka planda halkın temiz duygularını sömürdüğü yolsuzluk zinciri gün yüzüne çıktı.
HEM ÇALDI HEM SÖYLEDİ!
Kirli çamaşırların, geçmişteki sahte beyanların ve bugünkü milyarlık yolsuzluk ağlarının deşifre olmasıyla birlikte, aldatılan iyi niyetli vatandaşlar sosyal medyayı adeta Haluk Levent'in başına yıktı. Kendisini saf bir hayırsever sanıp peşinden giden milyonlar, dökülen kirli gerçeklerin ardından tek bir ağızdan haykırdı.
Geçmişte katıldığı programda kendisine yönelik "İyilik sadece Türkiye'de gündeme oturan olaylarda ortaya çıkmakla, gazete ordusuyla çıkartma yapmakla olmaz. Bu adamın samimiyetine inanan saftır. O çok iyi reklamını yapıyor" eleştirisine, "Bizden yardım isteyene göstererek yardım ediyoruz" diyen sahte kahramanın maskesi düşer düşmez halk infial etti.
Yıllarca güvenip paralarını gözü kapalı gönderen insanlar, Levent'in "Benim de böyle bir zaafım var" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmasına ve milletin canını yakmasına isyan bayrağını açtı.
Vatandaşlar, "Müthiş yetenek, adam harbiden hem çalıp hem söylüyormuş! Meğer Ahbap'ı kurarken 'Hayallerimi yaşıyorum' derken yalan söylemiyormuş, hayatında hiç göremeyeceği paralarla kumar masasında bahis oynayıp kendi hayallerini yaşamış!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
GÖZÜMÜZDE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ KOCAMAN BİR SIFIRMIŞ!
Zor günde halkın sırtından milyarlık kumar bütçeleri yaratan ünlü şarkıcı için sosyal medyada çığ gibi büyüyen güncel yorumlar infialin boyutunu gözler önüne serdi. Aldatılan, paraları yasa dışı sitelere giden cömert hayırseverler tek ses oldu: "Bu adama güvenen saf, iyi niyetli insanlara selamlar, sizin suçunuz yok. Bu yaratık çok iyi rol yapmış." yorumlarında bulundu.
"Tarihe öyle bir geçtin ki büyük harflerle hem de YÜZ KARASI olarak geçtin!"
Bir diğer kullanıcı ise 6 yıl önceki videoya Levent'i hiçbir zaman sevmediğini belirtti ve şu yorumda bulundu:
"Yıllarca sevemedim demek ki nedeni varmış"
"ADAM MİLLETİ ÇOK İYİ KANDIRMIŞ"
6 yıl sonra videoyu izlemek ve Levent'in pişkin yalanlarını tekrar duymak için gelen bir diğer kullanıcı ise "Adam gerçekten milleti çok iyi kandırmış" yorumunda bulundu.
FAKİRDEN ALIP KUMARA VERDİ
Levent'in depremzedeler için gönderilen paraların üstüne konmasına yorumda bulunan kullanıcı ise mizahi bir yorum yaptı: "Abim fakirlerden alıp kumara verirdi öyle bir adamdı."